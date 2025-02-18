الثلاثاء 18 فبراير 2025
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خارج الحدود

موجات هجرة يهودية، محلل سياسي يكشف أهداف الاحتلال من الاستيلاء على الضفة الغربية

الاحتلال الاسرائيلي،
الاحتلال الاسرائيلي، فيتو

قال سهيل خليلية، المحلل السياسي والخبير في شؤون الاستيطان، إن مخططات الاحتلال الاستيطانية التي يتم طرحها تتماشى مع رؤية الوزير المتطرف سموتريتش الذي يقول إن من يمتلك الأرض يمتلك السيادة عليها، وبالتالي الفكرة عند الحكومة المتطرفة، أنه يجب زيادة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية وتوسيع مناطق نفوذ المستوطنات في مناطق مختلفة.

 

توسع المستوطنات للحصول على مساحة من الضفة

وأضاف خليلية، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن أخطر ما في الموضوع أن توسع المستوطنات وزيادة عدد المستوطنين خلال توسيع عمليات البناء، سيأخذ مساحات كبيرة من الضفة الغربية، لافتًا إلى المستوطنات تلتهم حوالي 10% من مساحة الضفة.

وتابع: التغيرات الحادثة في الإدارة المدنية الإسرائيلية وتحويل السلطات التي تتعلق بالتخطيط والبناء ووضع الميزانيات تسعى لتوفير مساحات لعدد كبير من المستوطنين للقدوم والسكن في المستوطنات.

 

توقعات إسرائيلية بموجة هجرة لليهود إلى الأراضى المحتلة

واستطر،  يتوقع الاحتلال حدوث هجرة من الخارج إلى إسرائيل، في ظل إدعائهم بأن هناك موجة عالمية معادية للسامية، فيتوقعون هجرة اليهود من الخارج إلى الأراضي المحتلة.

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الاحتلال الأراضي الفلسطينية اليهود إسرائيل غزة الضفة الغربية

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