أبو عبيدة: كتائب القسام قررت تسليم جثامين أربعة محتجزين الليلة

أكد الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أبو عبيدة أنه ضمن إطار صفقة طوفان الاقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب الشهيد عز الدين القسام أن تقوم الليلة بتسليم جثامين 4 محتجزين من محتجزي الاحتلال.

أبو عبيدة: كتائب القسام قررت تسليم جثامين أربعة محتجزين

وقال في تدوينة عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»: في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب الشهيد عز الدين القسام أن تقوم الليلة بتسليم جثامين الأسرى كاشفا عن أسماء 3 منهم:

١- اتساحي عيدان

٢- ايتسيك الجريط

٣- أوهاد يهلومي

وقبل قليل، أفاد مكتب إعلام الأسرى في غزة، ببدء الاستعدادات في مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس؛ لاستقبال الأسرى المقرر الإفراج عنهم ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل.

وأشار في بيان مساء الأربعاء، إلى أنه «من المتوقع وصول الأسرى ما بين الساعة العاشرة مساءً وحتى منتصف الليل».

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، إن «إطلاق سراح الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين سيتم بالتزامن مع تسليم المقاومة لجثامين المحتجزين الإسرائيليين، وما يقابلهم من من النساء والأطفال».

وأشار في تصريحات نقلتها القناة الرسمية لحركة «حماس»، اليوم الأربعاء، أن «التبادل سيتم بآلية جديدة تضمن التزام الاحتلال بالتنفيذ»، لافتًا إلى «الإعلان عن موعد عملية التبادل في الوقت المناسب».

وأضاف: «الوسطاء المصريون ضمنوا ذلك، ونحن ملتزمون معهم، وحريصون على إتمام الاتفاق وإلزام الاحتلال به».

وأكمل: «لم يعرض على الحركة أي مقترح بشأن المرحلة الثانية، رغم جاهزيتنا لها وحرصنا على المضي قدما فيها، لإتمام كل مراحل الاتفاق»

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.