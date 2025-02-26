الأربعاء 26 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أبو عبيدة: كتائب القسام قررت تسليم جثامين أربعة محتجزين الليلة

أبوعبيدة، فيتو
أبوعبيدة، فيتو

أكد الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أبو عبيدة أنه ضمن إطار صفقة طوفان الاقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب الشهيد عز الدين القسام أن تقوم الليلة بتسليم جثامين 4 محتجزين من محتجزي الاحتلال.

أبو عبيدة: كتائب القسام قررت تسليم جثامين أربعة محتجزين 

 

وقال في تدوينة عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»: في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب الشهيد عز الدين القسام أن تقوم الليلة بتسليم جثامين الأسرى كاشفا عن أسماء 3 منهم:
١- اتساحي عيدان
٢- ايتسيك الجريط
٣- أوهاد يهلومي

وقبل قليل، أفاد مكتب إعلام الأسرى في غزة، ببدء الاستعدادات في مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس؛ لاستقبال الأسرى المقرر الإفراج عنهم ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل.

وأشار في بيان مساء الأربعاء، إلى أنه «من المتوقع وصول الأسرى ما بين الساعة العاشرة مساءً وحتى منتصف الليل».

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، إن «إطلاق سراح الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين سيتم بالتزامن مع تسليم المقاومة لجثامين المحتجزين الإسرائيليين، وما يقابلهم  من من النساء والأطفال».

وأشار في تصريحات نقلتها القناة الرسمية لحركة «حماس»، اليوم الأربعاء، أن «التبادل سيتم بآلية جديدة تضمن التزام الاحتلال بالتنفيذ»، لافتًا إلى «الإعلان عن موعد عملية التبادل في الوقت المناسب».

وأضاف: «الوسطاء المصريون ضمنوا ذلك، ونحن ملتزمون معهم، وحريصون على إتمام الاتفاق وإلزام الاحتلال به».

وأكمل: «لم يعرض على الحركة أي مقترح بشأن المرحلة الثانية، رغم جاهزيتنا لها وحرصنا على المضي قدما فيها، لإتمام كل مراحل الاتفاق»

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبو عبيدة القسام جثامين الأسرى صفقة طوفان الأقصى طوفان الأقصى كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عز الدين القسام كتائب القسام مستشفى غزة كتائب الشهيد عز الدين القسام عبد اللطيف القانوع حركة حماس

مواد متعلقة

الاحتلال الإسرائيلي يعتزم هدم 11 منزلا في الضفة بذريعة شق طريق

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق صاروخ من غزة

جيش الاحتلال يواصل اقتحام مدن بالضفة الغربية

ads

الأكثر قراءة

زيادة المرتبات والمعاشات، أبرز توجيهات السيسي للحكومة اليوم (فيديو)

14 قرارًا مهما وعاجلا لمجلس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي

بن شرقي يخطف هدف تقدم الأهلي أمام حرس الحدود في الوقت بدل الضائع

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد قليل لإعلان تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

اشتباكات بين جماهير الأهلي في مباراة حرس الحدود بالدوري (صور)

بث مباشر مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري نايل 2024/2025

قرار عاجل لمجلس الوزراء بشأن امتداد الخط الأول للمترو حتى شبين القناطر

حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، السيسي يشدد على رفع مستوى الخدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل

منوعات

المزيد

هندي يقاضي سينما بسبب كثرة الإعلانات

رواد الفضاء يكتشفون ظاهرة غريبة في البحر المتوسط

للمرة الأولى منذ 9 سنوات، كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعا في معدل المواليد

تحليل جماجم الفايكنج يكشف عن إصابتهم بالعديد من الأمراض

المزيد

خدمات

المزيد

عباد الشمس يسجل 110 جنيهات، أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 26-2-2025 بالأسواق

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء 26-2-2025 بالسوق المحلي

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 3527 جنيها

المزيد

انفوجراف

خريطة الأماكن المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة اللغة العربية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الهروب في المنام وعلاقته بالتعرض لمشاكل صحية ونفسية

شهر رمضان 2025، داعية أزهري يوضح كيفية استقبال الشهر الكريم

دعاء استقبال رمضان 2025، ماذا كان يقول النبي عند رؤية هلال الشهر الكريم؟

المزيد
الجريدة الرسمية