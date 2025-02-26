الأربعاء 26 فبراير 2025
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خارج الحدود

وول ستريت: حماس تلغي مراسم تسليم الأسرى في غزة

مراسم تسليم الأسرى
مراسم تسليم الأسرى الإسرائيليين

نقلت صحيفة  "وول ستريت جورنال" في تقريرها اليوم الأربعاء عن مصدر مسؤول لم تسمه، قوله:  إن حماس ستسلم جثث الأسرى الإسرائيليين دون أي مراسم داخل غزة، بعد خلافات حول آلية التسليم والتي وصفتها إسرائيل بأنها "مهينة".

حماس تلغي مراسم تسليم الأسرى في غزة

وأضاف المصدر في حديثه مع وول ستريت جورنال:  إن حركة "حماس" وافقت على المضي قدما في تسليم أربع جثث أخرى من الرهائن القتلى مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، مما قد يحل نزاعا هدد بعرقلة وقف إطلاق النار الحالي في غزة.

 

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حماس تعلن التوصل إلى اتفاق لحل أزمة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بإشراف مصر

وأعلنت حركة حماس التوصل إلى حل ينهي مسألة تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان يجب إطلاق سراحهم الأسبوع الماضي، في الدفعة الأخيرة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

انفراجة في أزمة تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

وقالت حماس إنه خلال زيارتها إلى القاهرة "جرى التوافق على اتفاق لحل مشكلة تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان يجب إطلاقهم في الدفعة الأخيرة على أن يتم إطلاق سراحهم بشكل متزامن مع جثامين الأسرى الإسرائيليين المتفق على تسليمهم خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى ما يقابلهم من النساء والأطفال الفلسطينيين".

زيارة القاهرة لحل مشكلة الأسرى الفلسطينيين

وذكر بيان حماس أن وفدها، برئاسة خليل الحية، اختتم زيارته إلى القاهرة حيث عقد لقاءات مع المسؤولين المصريين، تناولت مجريات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، إضافة إلى بحث مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.

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حماس تسليم الأسرى غزة جثث الأسرى الإسرائيليين

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حماس تعلن التوصل إلى اتفاق لحل أزمة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بإشراف مصر

مصدر: التوصل إلى اتفاق للإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم
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