الجهاز الفني لغزل المحلة يزور صابر عيد للاطمئنان على حالته الصحية "صور"

حرص بابافاسيليو، المدير الفني للفريق الأول بنادي غزل المحلة، وأعضاء الجهاز الفني، على زيارة الكابتن صابر عيد نجم غزل المحلة ومنتخب مصر الأسبق والمتحدث الرسمي للنادي للاطمئنان على حالته الصحية.

وخلال الزيارة، نقل بابافاسيليو رسائل الدعم والمؤازرة من مجلس الإدارة ولاعبي الفريق للكابتن صابر عيد، متمنين له الشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى عائلته في نادي غزل المحلة، والذي يُعد أحد أبرز أساطيره عبر التاريخ.

كما حرص الكابتن خالد عيد مدرب طنطا وغزل المحلة السابق هو الآخر علي زيارة صابر عيد.

وبدأ الفريق الأول لنادي غزل المحلة تدريباته استعدادًا لمواجهة نادي إنبي، المقررة يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وشهد المران حماسًا كبيرًا من اللاعبين، الذين تعاهدوا على مصالحة الجماهير في لقاء الجمعة.

من جانبه، شدد بابافاسيليو، المدير الفني للفريق، على أهمية الاستعداد الجيد والقتال على كل كرة من أجل تحسين وضع الفريق في جدول الترتيب.

وكان غزل المحلة قد عاد إلى تدريباته على ستاد غزل المحلة اليوم، للمرة الأولى منذ مباراة الفريق أمام مودرن سبورت، التي انتهت بفوز غزل المحلة بهدفين مقابل هدف.

قرارات نارية من غزل المحلة بعد الخسارة أمام زد

وقرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس وليد خليل، وقف مستحقات لاعبي الفريق الأول وتوقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على كل لاعب، وذلك عقب الهزيمة أمام نادي زد بهدفين دون مقابل.

كما قرر المجلس ربط صرف المستحقات بتحسن نتائج الفريق في المباريات المقبلة بالدوري الممتاز، في إطار السعي لتصحيح المسار وتحقيق تطلعات جماهير النادي في الحصول على مركز يليق بتاريخ غزل المحلة العريق في الدوري الممتاز.

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