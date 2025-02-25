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أخبار مصر

فيتو تكشف في عددها الجديد، 400 مليون جنيه خسائر فى مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

عدد فيتو الجديد،
عدد فيتو الجديد، فيتو

 تكشف فيتو في عددها الجديد عن  تقرير رسمي يرصد خسائر بـ 400 مليون جنيه فى مطاحن جنوب القاهرة والجيزة. 

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