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رياضة

وكيل كولر: المدرب يتفهم غضب الجمهور ولا صحة لاعتزاله في نهاية الموسم

كولر، فيتو
كولر، فيتو

أكد دينو لامبرتي وكيل مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، أن المدرب السويسري  مركز جدًّا على عمله مع الفريق وما يتردد عن رحيله إشاعات معتادة في كرة القدم. 

وقتل لامبورتي في تصريحات تليفزيونية: “كولر يعمل بكل قوة وشغف مع الأهلي ولا صحة لرحيله، كل ما يتردد عن رحيل كولر مجرد إشاعات، وأتواصل يوميًّا معه ولا صحة لما يتردد عن أنه فقد شغفه في تدريب الأهلي”.

وواصل: “كولر مندهش من الإشاعات ولا يفكر في الرحيل ولا صحة لفقدانه الشغف، المدرب يتقبل انتقادات الجمهور ونتفهم ذلك وهو غاضب من فقدان النقاط بشكل عام”.

وعند سؤاله عن فقدان كولر الشغف رد قائلًا: “هل الجمهور يرغب في رؤيته يقفز على خط الملعب”.

وأضاف: “المدرب يعمل بكل قوة من أجل استعادة صدارة ترتيب الدوري، وما تردد عن اعتزاله التدريب بنهاية الموسم غير صحيح”.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

وعلى صعيد آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة حرس الحدود الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي حرس الحدود، والمقرر أن تجمع بينهما في الرابعة مساء من يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 فبراير ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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مارسيل كولر كولر الأهلي دينو لامبرتي

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