عبد الفضيل: بيسيرو احترم الأهلي وكولر أخطأ

أكد شريف عبد الفضيل نجم النادي الأهلي السابق، أن الزمالك قدم مباراة تكتيكية جيدة تحت قيادة جوزيه بيسيرو أمام الفريق الأحمر، موضحًا أن المدرب البرتغالي اعتمد على إغلاق المناطق الخلفية، ولعب بطريقة جيدة، مشيرا إلى أن مارسيل كولر أخطأ في الدفع بـ"محمد عبد الله".

مباراة الأهلي والزمالك

وقال نجم الأهلي السابق عبر تصريحات تليفزيونية: "كنت مع وجود أشرف داري في خط الدفاع، وكان الأفضل وجود إمام عاشور وحسين الشحات جناحين في الملعب، ورغم ان عبدالله قدم مستوى جيد أمام الإسماعيلي لكن لست مع مشاركته أساسيا أمام الزمالك".

وأضاف: "كولر اعتمد على كوكا وأكرم توفيق في الظهيرين، ويلعبان بشكل دفاعي أكثر، بينما بيسيرو لعب 3-4-3 بشكلها الدفاعي 5-4-1، ولعب بتنظيم دفاعي وحسام عبدالمجيد وصلاح مصدق قدما مستوى مميز دفاعيا في لقاء القمة".

وواصل: "بيسيرو احترم كولر وفريق الأهلي جيدًا، ولذلك لعب بطريقة دفاعية قوية، الأهلي كان مستحوذًا بشكل كامل في الشوط الأول، والفريق الأبيض لعب بطريقة جديدة سبق واعتمد عليها كولر في بعض المواجهات المحلية لكنه لم يقدم الأداء الجيد، طريقة 3-4-3 جيدة في الشق الهجومي".

وأكمل: "لابد أن يكون هناك ثوابت في الفريق، وأي فريق لديه أعمدة رئيسية، لكن هناك خلل واضح في طريقة لعب الأهلي، بينما بيسيرو قرر إغلاق المناطق الخلفية واللعب بخمسة لاعبين، لأنه يدرك جيدًا كواليتي لاعبي الأهلي في الخط الهجومي".

وزاد: "كولر ليس لديه فكرة يعمل عليها، ويتم الاعتماد على المهارات الفردية للاعبين مؤخرا، بينما جرديشار القادم يقدم مستوى جيد وفي كل مباراة له مساهمات تهديفية سواء سجل أو صنع، وإمام عاشور كان يلعب بمفرده، ويفكر في التسديد، لكن ليس معقولا أن يتم الاعتماد على لاعب بمفرده، وحتى الخروج بالكرة من المناطق الدفاعية أصبحت فيه معاناة للأهلي".

وتابع: "كريم الدبيس تحسن كثيرا، لا يوجد مبرر لاستبعاده من التشكيل الأساسي أمام الزمالك، وكنت متوقع وجوده في اللقاء بعدما تمت إراحته في لقاء الإسماعيلي، وكذلك كان الأفضل وجود محمد هاني في الجبهة اليمنى، عدم وجود الثنائي أثر على الفريق بشكل واضح.. ومندهش للغاية من الدفع بـ الدبيس في مركز الجناح، كان الأمر غريبا للغاية".

وأشار إلى أن كولر يشعر بالقلق في المباريات الكبيرة، وكان الأفضل في التغييرات الدفع بـ وسام بجوار جرديشار وليس على حسابه كما فعل مارسيل كولر اليوم. موضحا أن بن شرقي مكسب كبير للأهلي وتحرك بشكل رائع في الهدف الذي سجله خلال اللقاء.

مباراة الأهلي والزمالك

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بمباراة القمة في ستاد القاهرة ضمن مباريات الدوري الممتاز.

وسجل المغربي أشرف بن شرقي هدف الأهلي الأول بالدقيقة 71 من عمر المباراة ثم سجل مواطنه محمود بنتايك لاعب الزمالك هدف التعادل في مرمى الأهلي بالدقيقة 83 ليكون المغاربة كلمة السر في اللقاء.

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