الوكالة المسؤولة عن كولر تصدر بيانا للدفاع عنه بعد انتقادات جماهير الأهلي

أصدرت الوكالة المسؤولة عن مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بيان عبر حسابها الرسمي للدفاع عن المدرب بعد الانتقادات الكبيرة التي نالها عقب مباراة الزمالك.

ونال كولر مدرب الأهلي سيل من الانتقادات الواسعة من جانب مشجعي الفريق بعد التعادل مع الزمالك وذلك بعدما أطلقت هاشتاج “المدرب الجبان”، تهاجم من خلاله السويسري التفريط في فوز سهل أمام الغريم التقليدي.

بيان الشركة المسؤولة عن كولر

وجاء بيان الشركة كالتالي " كرة القدم هي العاطفة. كرة القدم هي الشغف. ولهذا السبب بالذات أفهم الانتقادات والتوقعات العالية من جماهير الأهلي. هذا النادي يعيش على البطولات – وهذا ما يجعله مميزًا للغاية.

وواصل " ولكن هناك شيء واحد واضح أيضًا: انتقاد المباراة بعد انتهائها دائمًا ما يكون سهلًا. يمكن لأي شخص أن يشير إلى ما كان يجب أن يتم بشكل مختلف بمجرد انتهاء المباراة. ولكن من لديه الشجاعة لتحمل المسؤولية قبل المباراة؟ من سيقف ويقول: “كنت سأضع نفس التشكيلة تمامًا، وإذا لم تنجح، فأنا أتحمل المسؤولية الكاملة”؟

وأضاف " مارسيل كولر يفعل ذلك. إنه يحلل كل التفاصيل، حتى وقت متأخر من الليل. يستعد بدقة، يدرس خصومنا، يقيم لاعبينا، ويتخذ القرارات من أجل الفوز – وليس من أجل التعادل أو الخسارة. بالطبع، بعد المباراة، قد يرى أي مدرب الأمور بشكل مختلف لأن كرة القدم غير متوقعة. ولكن يجب اتخاذ القرارات مسبقًا، وليس بعد فوات الأوان.

وأكمل " نعم، تعادلنا. نعم، التوقعات عالية. ولكن متى كانت آخر مرة خسرنا فيها مباراة؟ كم مرة أظهر هذا الفريق شخصيته القوية؟ أتذكر الانتقادات بعد الهزيمة أمام صن داونز – لكن في النهاية، فزنا بدوري أبطال إفريقيا.

وزاد " النقد جزء من اللعبة، ولكن الوحدة أيضًا – وهذا ما يجعل هذا النادي قويًا. لم نخسر شيئًا – بل على العكس، الموسم لا يزال طويلًا، ونحن بحاجة إليكم! لأن ما يميز الأهلي دائمًا هو قوة أفضل المشجعين في العالم.

واختتم " في النهاية، النتائج ستتحدث وسنواصل القتال معًا!

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

وعلى صعيد آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة حرس الحدود الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي حرس الحدود، والمقرر أن تجمع بينهما في الرابعة مساء من يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 فبراير ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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