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رياضة

سيدات الأهلي يحققن الفوز على سبورتنج 3-0 ويتأهلن لنهائي دوري الكرة الطائرة

سيدات الأهلي
سيدات الأهلي

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، إلي نهائي بطولة الدوري بعد الفوز علي نظيره فريق سبورتنج بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الأثنين ضمن سلسلة «Best Of 3» في منافسات نصف نهائي بطولة الدوري.

وكان ابراهيم فخر الدين، المدير الفني للفريق عقد محاضرة مع اللاعبات لمعالجة أخطاء المباراة الماضية، وطالبهم بالتركيز وعدم التهاون لحسم التأهل إلى المباراة النهائية.

وكان سيدات طائرة الاهلي قد فاز على سبورتنج في المباراة الأولى بنتيجة 3-0، وخسر في المباراة الثانية بنتيجة 2-3 ليلجأ الفريقان لمباراة فاصلة التي فاز بها الأهلي اليوم بنتيجة 3-0. 

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الأهلي النادي الأهلي سبورتنج

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