أخبار الرياضة اليوم.. قرار جديد من محمد رمضان للاعبي الأهلي.. حسين لبيب يستعين بميدو وحازم إمام

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعطي محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي وعد للاعبي القلعة الحمراء بإعادة النظر في الخصومات التي تم توقيعها عليهم بعد التعادل أمام الزمالك في القمة 129.

أصدرت الوكالة المسؤولة عن مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بيان عبر حسابها الرسمي للدفاع عن المدرب بعد الانتقادات الكبيرة التي نالها عقب مباراة الزمالك.

قرر حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، الاستعانة بأحمد حسام ميدو وحازم إمام عضوي لجنة التخطيط لكرة القدم بالقلعة البيضاء، في التجديد النجوم الفريق.

أعلن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إنهاء إجراءات التعاقد مع المدير الفني التونسي أنيس بوجلبان لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي وذلك بعقد يمتد لموسم ونصف لينتهي بنهاية موسم 2026/2025.

حدد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أسماء 5 لاعبين جدد، يسعى للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبالتنسيق مع بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة زد المقبلة في الدوري الممتاز.

ترددت العديد من الأنباء خلال الساعات الماضية عن ترشيح البرتغالي جوزيه جوميز مدرب نادي الزمالك السابق والاتفاق السعودي الحالي لتولي تدريب النادي الأهلي حال رحيل مارسيل كولر المدرب الحالي للفريق.

أثنى الأسطورة الإنجليزي آلان شيرر، نجم وهداف نيوكاسل يونايتد السابق، والهداف التاريخي للبريميرليج، على النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بعد تألقه في مباراة مانشستر سيتي.

أجرى نادي ليستر سيتي تغييرات على جهازه الفني، اليوم الإثنين، في أعقاب النتائج السيئة للفريق في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيما سيحافظ الهولندي رود فان نيستلروي، المدير الفني، على منصبه.

تسبب لامين يامال، نجم برشلونة، في إثارة حالة من القلق في صفوف فريقه، قبل يوم واحد من المباراة المرتقبة أمام ضيفه أتلتيكو مدريد، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

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