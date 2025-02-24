أخبار الرياضة اليوم.. قرار جديد من محمد رمضان للاعبي الأهلي.. حسين لبيب يستعين بميدو وحازم إمام
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
قرار جديد من محمد رمضان للاعبي الأهلي بعد عقوبة مباراة القمة
أعطي محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي وعد للاعبي القلعة الحمراء بإعادة النظر في الخصومات التي تم توقيعها عليهم بعد التعادل أمام الزمالك في القمة 129.
الوكالة المسؤولة عن كولر تصدر بيانا للدفاع عنه بعد انتقادات جماهير الأهلي
أصدرت الوكالة المسؤولة عن مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بيان عبر حسابها الرسمي للدفاع عن المدرب بعد الانتقادات الكبيرة التي نالها عقب مباراة الزمالك.
حسين لبيب يستعين بميدو وحازم إمام في انجاز هذا الملف
قرر حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، الاستعانة بأحمد حسام ميدو وحازم إمام عضوي لجنة التخطيط لكرة القدم بالقلعة البيضاء، في التجديد النجوم الفريق.
المصري يعلن رسميا التعاقد مع أنيس بو جلبان خلفا لعلي ماهر
أعلن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إنهاء إجراءات التعاقد مع المدير الفني التونسي أنيس بوجلبان لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي وذلك بعقد يمتد لموسم ونصف لينتهي بنهاية موسم 2026/2025.
بالأسماء، مانشستر سيتي يحدد 5 صفقات جديدة للميركاتو الصيفي
حدد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أسماء 5 لاعبين جدد، يسعى للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبالتنسيق مع بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي.
بحضور حازم إمام، 12 صورة ترصد مران الزمالك اليوم استعدادًا لمواجهة زد بالدوري
يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة زد المقبلة في الدوري الممتاز.
مصدر يكشف حقيقة تواصل الأهلي مع جوميز لتدريب الفريق حال رحيل كولر
ترددت العديد من الأنباء خلال الساعات الماضية عن ترشيح البرتغالي جوزيه جوميز مدرب نادي الزمالك السابق والاتفاق السعودي الحالي لتولي تدريب النادي الأهلي حال رحيل مارسيل كولر المدرب الحالي للفريق.
آلان شيرر عن محمد صلاح: لا يمكن إيقافه
أثنى الأسطورة الإنجليزي آلان شيرر، نجم وهداف نيوكاسل يونايتد السابق، والهداف التاريخي للبريميرليج، على النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بعد تألقه في مباراة مانشستر سيتي.
ليستر سيتي يجري تعديلات في الجهاز الفني بعد النتائج المخيبة في الدوري الإنجليزي
أجرى نادي ليستر سيتي تغييرات على جهازه الفني، اليوم الإثنين، في أعقاب النتائج السيئة للفريق في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
فيما سيحافظ الهولندي رود فان نيستلروي، المدير الفني، على منصبه.
لامين يامال يثير الجدل قبل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد
تسبب لامين يامال، نجم برشلونة، في إثارة حالة من القلق في صفوف فريقه، قبل يوم واحد من المباراة المرتقبة أمام ضيفه أتلتيكو مدريد، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
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