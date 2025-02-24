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رياضة

بحضور حازم إمام، 12 صورة ترصد مران الزمالك اليوم استعدادًا لمواجهة زد بالدوري

مران الزمالك
مران الزمالك

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة زد المقبلة في الدوري الممتاز. 

وشهد مران اليوم تواجد حازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو لجنة تخطيط كرة القدم بالنادي. 

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مجموعة من الصور لمران اليوم قبل مباراة زد المرتقبة. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم الخميس المقبل فى استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان نادي الزمالك تعادل في مباراته الماضية أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الممتاز.

بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك
بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك

موعد مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز 

تنطلق مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز 

تنقل مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وزد في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، فيما يحتل زد المركز التاسع برصيد 19 نقطة.

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