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رياضة

قرار جديد من محمد رمضان للاعبي الأهلي بعد عقوبة مباراة القمة

محمد رمضان المدير
محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي

أعطي محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي وعد للاعبي القلعة الحمراء بإعادة النظر في الخصومات التي تم توقيعها عليهم بعد التعادل أمام الزمالك في القمة 129. 

وكان رمضان قرر خصم ٢٠٪ من رواتب اللاعبين هذا الشهر بعد الأداء المتراجع أمام الزمالك في القمة الأخيرة. 

وسادت حالة من عدم الرضا بين لاعبي الأهلي بعد توقيع الخصومات عليهم، قبل أن يعطيهم رمضان وعد باعاده النظر في تلك الخصومات بشرط تحسن نتائج الفريق خلال المواجهات المقبلة.  

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة حرس الحدود الأربعاء القادم. 

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة حرس الحدود 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وأشرف داري وكريم الدبيس.

الوسط: مروان عطية وأحمد رضا وعمرو السولية. 

الهجوم: إمام عاشور وحسين الشحات ووسام أبو علي. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة حرس الحدود الأربعاء القادم ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي حرس الحدود، والمقرر أن تجمع بينهما في الرابعة مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 فبراير ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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محمد رمضان الأهلي النادي الأهلي الزمالك مارسيل كولر

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