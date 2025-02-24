الإثنين 24 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

المصري يعلن رسميا التعاقد مع أنيس بو جلبان خلفا لعلي ماهر

انيس بوجلبان، فيتو
انيس بوجلبان، فيتو

أعلن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إنهاء إجراءات التعاقد مع المدير الفني التونسي أنيس بوجلبان لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي وذلك بعقد يمتد لموسم ونصف لينتهي بنهاية موسم 2026/2025.

 

المصري يتعاقد مع التونسي أنيس بوجلبان


ووافق مجلس إدارة النادي على تشكيل الجهاز الفني التونسي المعاون  والذي يضم إلى جوار بوجلبان كل من: 

أنيس بن عبد القادر مدربًا عامًا، الكابتن محمد بن الحبيب تومي مدربًا لحراس المرمى، الكابتن  محمد وجيه بلعيد مدربًا للياقة البدنية،  الكابتن أشرف بن الهادي طياري محللًا للأداء، الكابتن حسن بن صلاح الدين أخصائيًا للتأهيل.

 

رحيل علي ماهر عن المصري 

 وأعلن مجلس إدارة النادي المصري رحيل علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي رسميا عن الفريق أمس الاحد بعد التعادل أمام الإسماعيلي بالدوري الممتاز.

 

وكان مصدر داخل النادي المصري قد كشف كواليس رحيل علي ماهر المدير الفني عن الفريق البورسعيدي بعد التعادل أمس أمام الإسماعيلي بالدوري المصري وهل هو إقالة أم استقالة.

رحيل علي ماهر عن المصري

 وعلمت فيتو من المصدر أن رحيل علي ماهر جاء بناء على قرار كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري الذي قرر إقالته لكن تم الاتفاق على أن يتقدم باستقالته حتى يتسنى له تدريب فريق آخر بالدوري بناء على لائحة المدربين.

 

كواليس فسخ التعاقد مع علي ماهر

 وتم الاتفاق بين محمد موسى عضو المجلس وعلي ماهر علي تقديمه استقالة رسمية خلال الجلسة التي جمعتهما ويتم الإعلان كاستقالة وليست إقالة.
 

 

كشف حساب علي ماهر مع المصري 

وتولى علي ماهر قيادة المصري في أول أغسطس ٢٠٢٣ وحتى الـ٢٣ من فبراير ٢٠٢٥.

وقاد علي ماهر المصري في 67 مباراة بجميع البطولات حقق الفوز في 33 مباراة وخسر 18 لقاء وتعادل في 16 مباراة. 

 

وقاد علي ماهر الفريق البورسعيدي لربع النهائي الكونفدرالية حيث يواجه المصري خصمه سيمبا التنزاني. 

 

كما تأهل إلى  دور الـ١٦ بمسابقة كأس مصر ليواجه البنك الأهلي.

 ويحتل المصري البورسعيدي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة من 15 مباراة و6 انتصارات و6 تعادلات و3 هزائم.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النادي المصري أنيس بوجلبان كامل ابو علي المصري يتعاقد مع التونسي أنيس بوجلبان علي ماهر رحيل علي ماهر عن المصري

مواد متعلقة

أنيس بو جلبان يصل القاهرة اليوم لتولي تدريب المصري البورسعيدي

بعد رحيله، ماذا قدم علي ماهر مع المصري؟

إبراهيم عادل يحصد جائزة رجل مباراة بيراميدز وطلائع الجيش بالدوري

محلي أم أجنبي، من هو مدرب المصري الجديد بعد رحيل علي ماهر؟

بيراميدز يخطف فوزا قاتلا أمام طلائع الجيش ويستعيد صدارة الدوري

بايرن ميونخ يكتسح آينتراخت فرانكفورت برباعية نظيفة في الدوري الألماني

الدوري المصري، بيراميدز يتقدم على طلائع الجيش 1-0 في الشوط الأول

الدوري الألماني، بايرن ميونخ يتقدم على إينتراخت فرانكفورت بهدف في الشوط الأول

ads

الأكثر قراءة

هتشتري كيلو السكر النهاردة الإثنين بكام ؟

شبورة ورياح، الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء

ارتفاع سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الإثنين 24 فبراير 2025

وزير التموين: لا مساس برغيف الخبز ونسعى لزيادة الدعم بهذه الطريقة

قرار جديد من محمد رمضان للاعبي الأهلي بعد عقوبة مباراة القمة

إصابة 14 شخصا في حادث تصادم على طريق العاشر من رمضان

زاهي حواس يرد على مزاعم كسر تمثال سقارة: لم ألمسه على الإطلاق (فيديو)

نجم الأهلي يعود للتشكيل الأساسي أمام حرس الحدود في الدوري

منوعات

المزيد

مرض مجهول يضرب بلدة بسانكوسو غربي الكونغو الديمقراطية

روسيا تستعد لتشغيل أول ترام ذاتي القيادة

اكتشاف مذهل، الفئران تحاول إنعاش رفاقها فاقدي الوعي

شركة صينية تهدد موظفيها بالفصل إذا لم يتزوجوا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الإثنين 24- 02- 2025

هتشتري كيلو السكر النهاردة الإثنين بكام ؟

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أطعمة يجب التوقف عن تناولها خلال شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل علي ذنب لو خالفت طلب زوجي بالذهب لأمه؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

تفسير رؤية إمام المسجد في المنام وعلاقتها بتحسن المعيشة وسعة الرزق

هل تجوز الصدقة أو الزكاة على شخص مدخن؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية