ليستر سيتي يجري تعديلات في الجهاز الفني بعد النتائج المخيبة في الدوري الإنجليزي

أجرى نادي ليستر سيتي تغييرات على جهازه الفني، اليوم الإثنين، في أعقاب النتائج السيئة للفريق في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيما سيحافظ الهولندي رود فان نيستلروي، المدير الفني، على منصبه.

التعديلات الجديدة في الجهاز الفني لفريق ليستر سيتي

وبعيدا عن ذلك غادر بن داوسن وداني ألكوك، مساعدا فان نيستلروي، موقعيهما بعد الخسارة الكبيرة صفر/4 أمام برينتفورد والتي وضعت ليستر في المركز قبل الأخير، بفارق خمس نقاط عن مراكز النجاة من الهبوط.

وكانت الهزيمة أمام ليستر هي السادسة على التوالي على ملعبه بدون تسجيل أي هدف، وهو رقم قياسي في الدوري الإنجليزي.

وكان فان نيستلروي قد تولى المسؤولية في نوفمبر وقاد الفريق في 13 مباراة بالدوري الإنجليزي وفاز بمبارتين فقط وخسر عشر مباريات ليصبح منصبه مهددا، علما بأن تلك هي المهمة الثانية له كمدير فني بعد توليه مسؤولية تدريب آيندهوفن.

كما أنه عمل كمدرب مؤقت في مانشستر يونايتد، الذي سبق له اللعب في صفوفه لخمسة أعوام.

وكان داوسون وألكوك قد تواجدا في منصب مدرب الفريق الأول وانضما إلى ليستر بداية الموسم الجاري، إلى جانب ستيف كوبر، المدير الفني السابق الذي جرت إقالته في نوفمبر / تشرين الثاني وتم استبداله بفان نيستلروي.

وقال ليستر في بيان له: "نود أن نعبر عن شكرنا وامتنانا لبن وداني لمساهمتهما الكبيرة في الفريق ونتمنى لهما التوفيق في خطواتهما المقبلة".

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