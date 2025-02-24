حسين لبيب يستعين بميدو وحازم إمام في انجاز هذا الملف

قرر حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، الاستعانة بأحمد حسام ميدو وحازم إمام عضوي لجنة التخطيط لكرة القدم بالقلعة البيضاء، في التجديد النجوم الفريق.

وعلمت فيتو أن حسين لبيب يريد استغلال قيمة الثنائي في تجديد عقود اللاعبين خاصة بعد تعرقل المفاوضات مع أكثر من لاعب.

كما يأمل حسين لبيب في وصول الثنائي لاتفاق مع أحمد سيد زيزو لتجديد تعاقده مع الزمالك والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

الزمالك يواجه زد الخميس المقبل

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم الخميس المقبل فى استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان نادي الزمالك تعادل في مباراته الماضية أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الممتاز.

بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك

موعد مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز

تنطلق مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز

تنقل مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وزد في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، فيما يحتل زد المركز التاسع برصيد 19 نقطة.

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