آلان شيرر عن محمد صلاح: لا يمكن إيقافه

أثنى الأسطورة الإنجليزي آلان شيرر، نجم وهداف نيوكاسل يونايتد السابق، والهداف التاريخي للبريميرليج، على النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بعد تألقه في مباراة مانشستر سيتي.

وسجل محمد صلاح هدفًا وصنع آخر، في فوز ليفربول على مضيفه مانشستر سيتي، بهدفين دون رد، أمس الأحد، على ملعب الاتحاد، ضمن لقاءات الجولة 26 للبريميرليج.

شيرر يعتبر محمد صلاح لا يمكن إيقافه

واختار شيرار التشكيل المثالي للجولة 26 من البريميرليج، الذي شهد تواجد محمد صلاح.

وفسر شيرر اختياره لصلاح في تصريحات للموقع الرسمي للبطولة حيث قال: "صلاح لا يمكن إيقافه، حيث سجل هدفا وصنع آخر في نفس المباراة مرة أخرى".

وأضاف: "كما عاد صلاح من أجل مساعدة ترينت ألكسندر أرنولد في الدفاع للتعامل مع جيريمي دوكو".

وضم التشكيل المثالي للجولة باختيارات شيرر، لاعبين اثنين آخرين من ليفربول هما أليسون بيكر ودومينيك سوبوسلاي.

وقال شيرر عن سبب اختياره سوبوسلاي: "كان عنصرًا محوريًا في ليفربول من خلال سيطرته على وسط الملعب، وساهم في فوز فريقه في مباراتين، بتسجيل هدف وتمريرة الحاسمة".

وبشأن أليسون صرح: "كان مؤثرًا كالمعتاد حيث حافظ على نظافة شباكه. لقد سيطر على منطقة جزاء فريقه بشكل جيد وقام بتصد حاسم لحرمان عمر مرموش من فرصة العودة إلى المباراة".

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