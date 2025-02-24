لامين يامال يثير الجدل قبل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

تسبب لامين يامال، نجم برشلونة، في إثارة حالة من القلق في صفوف فريقه، قبل يوم واحد من المباراة المرتقبة أمام ضيفه أتلتيكو مدريد، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن جناح برشلونة لم يتدرب مع الفريق، بعدما تعرض لإصابة دموية في قدمه، خلال مواجهة لاس بالماس الأخيرة، ضمن الجولة 25 من الليجا.

وأضافت الصحيفة أن يامال تدرب في صالة الألعاب الرياضية، كي لا يظهر الجرح الذي تعرض له ضد بالماس.



وكان اللاعب نفسه قد كشف عن الإصابة، في وقت سابق، بنشر صورة لقدمه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، عقب المباراة.

وأوضحت الصحيفة أنه بسبب الضربة التي تعرض لها يامال، تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركته ضد الأتلتي، حيث قد يحصل على راحة.

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