بالأسماء، مانشستر سيتي يحدد 5 صفقات جديدة للميركاتو الصيفي

حدد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أسماء 5 لاعبين جدد، يسعى للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبالتنسيق مع بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي.

مانشستر سيتي يحدد 5 صفقات جديدة

وحدد مانشستر سيتي بالفعل بعض الأهداف المحتملة لتعويض الراحلين، فقد تواصل مع أندريا كامبياسو، عثمان ديوماندي، صامويلي ريتشي، وفلوريان فيرتز، مع العمل بالفعل على هذه الصفقات.

كما يراقب النادي، نجم نيوكاسل يونايتد، الدولي البرازيلي برونو جيماريش، الذي يعد خيارا محتملا.

7 نجوم خارج مانشستر سيتي

وفقًا لتقرير نشره الصحفي ساشا تافولييري عبر "سكاي سبورتس"، فقد طلب مانشستر سيتي من: كيفن دي بروين، برناردو سيلفا، جون ستونز، ماتيو كوفاسيتش، إلكاي جوندوجان، وإيديرسون، الرحيل، إلى جانب جاك جريليش.

وأوضح التقرير أن جوارديولا يعتقد أنه استخرج أقصى ما يمكن من هؤلاء اللاعبين، ويرى أنهم لن يعودوا إلى مستواهم السابق، ولهذا السبب تم إبلاغ وكلائهم بقرار النادي.

وطلب مانشستر سيتي إيجاد أندية جديدة لهؤلاء اللاعبين في أسرع وقت ممكن، حتى يتمكن المدير الرياضي الجديد هوغو فيانا من التحرك سريعًا لإيجاد البدلاء.

وسيوفر الاستغناء عن هؤلاء السبعة موارد مالية ضخمة، فقد كشف التقرير أن اللاعبين الذين طُلب منهم الرحيل، بعضهم يحصل أعلى الرواتب في النادي، مما سيفسح المجال أمام إدارة مانشستر سيتي لتعزيز الفريق بلاعبين جدد برواتب دون ضغوط مالية.

ومع توافر فرصة للانضمام إلى مشروع جديد تحت قيادة جوارديولا، بالإضافة إلى الرواتب المغرية، من المتوقع ألا يواجه الفريق أي صعوبات في إقناع اللاعبين الجدد بالقدوم إلى السيتيزنز الصيف المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.