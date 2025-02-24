الإثنين 24 فبراير 2025
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حوادث

لمروره بأزمة نفسية، انتحار شاب قفز من الطابق السادس في حلوان

شاب يتخلص من حياته,
شاب يتخلص من حياته, فيتو

أقدم شاب على التخلص من حياته بالقفز من الطابق السادس بمنطقة حلوان، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

شاب يتخلص من حياته فى حلوان قفز من الطابق السادس

 

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الاهالي بالحادث وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن وفريق الإنقاذ البرى الىموقع البلاغ.

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وكشف الفحص، عن قيام شاب بالقاء نفسه من شرفة بالطابق السادس بأحد العقارات  في الشارع، أثر مروره بأزمة نفسيه، ويقوم رجال الشرطة باجراء التحريات حول ملابسات وظروف الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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مديرية أمن القاهرة شاب يتخلص من حياته أمن القاهرة النيابة العامة الأجهزة الأمنية

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