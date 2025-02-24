حكايات أغرب من الخيال عن ضحايا FBC الإلكترونية.. فريق تحقيق يلاحق وكلاء المنصة داخل مصر لضبطهم.. وحقيقة وقوع حالات انتحار بسبب الخسارة 

مازالت أصداء منصة FBC الإلكترونية والنصب على المواطنين وخسارة مبالغ مالية ضخمة، تتصدر محركات البحث الاجتماعي في القضية الأكبر بالنصب داخل البلاد، والتي تضاربت أنباء عن أرقام مالية تصل إلى مليارات الجنيهات.

صفحات مواقع التواصل الإجتماعي كانت تعج بعشرات الحكايات والقصص أغرب من الخيال، عن اقتراض المواطنين مبالغ مالية من أصدقائهم أو الحصول على قروض بنكية مقابل الاشتراك فى منصة FBC الإلكترونية، والأغرب من ذلك لجوء البعض لسحب شهادات الاستثمار من البنوك أو بيع مدخرات ومشغولات ذهبية مقابل الدخول على هذه المنصة FBC الإلكترونية لتحقيق الربح السريع.

تطورات قضية منصة FBC الإلكترونية للنصب على المواطنين

وتشير المعلومات الأولية، إلى أن بعض المواطنين دخول على منصة FBC الإلكترونية وتمكنوا من تحقيق أرباح مالية، فزاد الأمر عن البعض في جمع مبالغ مالية أكبر وجذب أصدقائهم لدخول معهم.

وأوضحت المعلومات الأولية وفقا لما أشار اليه الفحص المبدئى، بأن المنصبة FBC الإلكترونية لها وكلاء داخل مصر يقومون بعملية استدراج بعض المواطنين لدخول فى المنافسة مقابل الحصول على عملات مالية مقابل كل 10 عملاء جدد وكلما زاد العدد زادت النسبة.

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، شكلت فريق تحقيق أمني مكبر يضم عدد من القطاعات المختصة تتولى مهمة فحص البلاغات وشكاوى المواطنين، بالاضافة إلى ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعى للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

الأمن يلاحق وكلاء منصة FBC الإلكترونية لضبطه

ويقول مصدر مسئول فى تصريح خاص لـ “ فيتو”، أن فريق البحث يعمل على قدم وساق وسيتم ضبط وكلاء المنصبة FBC الإلكترونية الموجودين داخل البلاد وتقديمهم الى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم.

حقيقة حالات انتحار بسبب منصة FBC الإلكترونية

من جانبه نفى المصدر ما تم تداولة على مواقع التواصل الاجتماعى بشان حالات انتحار بعد خسارة أموالهم بسبب المنصبة منصة FBC الإلكترونية، مشيرا الى ان اجهزة الامن لم تتلقى بلاغات فى هذا الصدد

حكايات أغرب من الخيال عن ضحايا منصة FBC الإلكترونية

من جانبها روت سيدة تُدعى نانسي من محافظة المنيا، إحدى ضحايا منصة FBC الإلكترونية للربح عبر الإنترنت، وهي منصة متهمة بالنصب على مواطنين في مبالغ مالية كبيرة.

وقالت إنها اشتركت في المنصة بناء على نصيحة من أحد الأشخاص الذي كان مصدر ثقة بالنسبة لها، موضحه بانه اشتركت بقيمة 11 ألفًا و200 جنيه، لكنها لم تسحب أي أموال من المنصة، لافتة إلى أنها تعرف أعدادًا تفوق الخيال من المشتركين فيها.

وأوضحت أن هناك من اقترض أموالًا وهناك من باع مقتنياته من الذهب من أجل الاشتراك في المنصة، لافتة إلى أن الكثيرين اشتركوا بكل ما يملكون لتدبير دخل شهري وألزموا أنفسهم بأقساط كبيرة.

وأفادت بأن هناك من حصل على أموال بالفعل من المنصة، موضحة أن عملية التحويل كانت تتم من خلال إجراء إيداع أموال في محافظ إلكترونية يدشنها المشتركون في المنصة.

ونوهت بأنهم حاولوا سحب الأموال يوم الخميس الماضي، لكن قد تم إبلاغهم بأن هناك معالجة بنكية تحدث لتحويل الأمموال، لكن شيئًا لم يحدث.

أول تحرك أمنى بعد النصب على المواطنين من قبل منصة FBC للاستثمار

وفتحت أجهزة الأمن، تحقيقا موسعا فى واقعة تعرض بعض المواطنين لوقائع نصب واحتيال على أموالهم من قبل منصة FBC للاستثمار.

وكان عدد من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد منصة FBC للاستثمار على الإنترنت يتهمون إياها بجمع مبالغ كبيرة منهم، لتغلق بعده المنصة، التي ادعت أنها مرخصة.

وقال أحد المتضررين بأن المنصة كانت تطلب منه جلب عملاء آخرين مقابل مبالغ مالية فى صورة عمولة مالية بخلاف نسبة الأرباح التى يحصل عليها والتى تصل أحيانا الى 10 الآف جنيه.

وكشف الفحص المبدئى، بان ظهرت منصة FBC كمنصة استثمارية ربحية تستهدف جذب المواطنين لاستثمار أموالهم فيها من خلال عمليات سحب وإيداع، ويكون أقل مبلغ للاشتراك فيها 720 جنيهًا، ويتم منح المستخدمين أموالًا مقابل مشاهدة الفيديوهات على اليوتيوب كأرباح، في طريقة لتحفيزهم على الدفع أكثر لتحقيق مكاسب أكبر، ليصابوا بصدمة كبيرة في النهاية وهي اختفاء المنصة ذاتها.

ويقوم فريق أمنى بالتحقيق فى الواقعة وكشف ملابساتها وضبط القائمين على إدارة المنصة بداخل البلاد أو الوكلاء لها، واتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم.

النصب على مليون مستثمر في منصة FBC

وانتشرت العديد من الشكاوى على الإنترنت من مستخدمين تعرضوا للنصب والاحتيال من قبل منصة FBC، وأدلى بعض المستخدمين بأن المنصة قامت بالاحتيال على أكثر من مليون شخص، بمبالغ تجاوزت 6 مليارات دولار.

كما حذرت تقارير من أن هذه المنصة قد تكون استمرارا لمنصات احتيالية سابقة، مثل PHD، التي احتالت على مستثمرين في الأردن بملايين الدنانير، بالإضافة إلى ذلك، حيث أشار موقع BrokerChooser إلى أن شركة Different Choice Fbc Inc، المرتبطة بالمنصة، غير منظمة من قبل هيئات مالية ذات معايير صارمة، مما يزيد من مخاطر التعامل معها.

تحذيرات ونصائح من منصات تداول العملات

ويجب على المواطنين الحذر من المنصات التي تعد بأرباح عالية وسريعة، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى ضرورة التحقق من مصداقية أي منصة يتم الاستثمار من خلالها في أسواق المال قبل الاستثمار فيها، وذلك من خلال البحث عن تقييمات المستخدمين وآراء الخبراء، كما يجب عدم مشاركة المعلومات الشخصية أو المالية مع أي منصة غير موثوقة، والابتعاد عن التسويق الشبكي أو الهرمي، لأنه غالبا ما يكون غطاء لعمليات نصب واحتيال.

موقف مصر من تداول العملات الرقمية

موقف مصر من العملات الرقمية يعكس حرص الدولة على حماية استقرارها الاقتصادي ومواطنيها من المخاطر المحتملة، والتي جرمت تداول العملات الرقمية، وتنصح المواطنون بعدم التعامل بها، حيث أصدر دار الإفتاء المصرية في عام 2018، فتوى تحرم تداول العملات الرقمية، مشيرة إلى مخاطرها الاقتصادية وعدم خضوعها لرقابة الجهات المالية الرسمية.

كما حذر البنك المركزي المصري المواطنين من التعامل بالعملات الرقمية، مؤكدا أنها غير معترف بها كوسيلة دفع قانونية في مصر، وأن التعامل بها قد يعرضهم للمخاطر المالية والقانونية، وهذا لأن هذه العملات لا تخضع لرقابة البنك المركزي أو أي جهة حكومية، مما يجعلها عرضة للتقلبات الشديدة واحتمال استخدامها في أنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

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