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حوادث

القبض على متهم فى واقعة النصب عبر منصة FBC

القبض أحد المتهمين
القبض أحد المتهمين فى واقعة النصب على المواطنين

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، القبض على أحد المتهمين فى واقعة النصب على المواطنين  عبر منصة FBC الإلكترونية.

مازالت أصداء  منصة FBC الإلكترونية والنصب على المواطنين وخسارة مبالغ مالية ضخمة، تتصدر محركات البحث الاجتماعي في القضية الأكبر بالنصب داخل البلاد، والتي تضاربت أنباء عن أرقام مالية تصل إلى مليارات الجنيهات. 

صفحات مواقع التواصل الاجتماعي كانت تعج بعشرات الحكايات والقصص أغرب من الخيال، عن اقتراض المواطنين مبالغ مالية من أصدقائهم أو الحصول على قروض بنكية مقابل الاشتراك فى منصة  FBC الإلكترونية، والأغرب من ذلك لجوء البعض لسحب شهادات الاستثمار من البنوك أو بيع مدخرات ومشغولات ذهبية مقابل الدخول على هذه المنصة FBC الإلكترونية لتحقيق الربح السريع.

تطورات قضية منصة FBC الإلكترونية للنصب على المواطنين 

وتشير المعلومات الأولية، إلى أن بعض المواطنين دخلوا على منصة FBC الإلكترونية وتمكنوا من تحقيق أرباح مالية، فزاد الأمر عند البعض في جمع مبالغ مالية أكبر وجذب أصدقائهم للدخول معهم.

وأوضحت المعلومات الأولية وفقا لما أشار إليه الفحص المبدئى، أن المنصبة FBC الإلكترونية لها وكلاء داخل مصر يقومون بعملية استدراج بعض المواطنين للدخول فى المنافسة مقابل الحصول على عملات مالية مقابل كل 10 عملاء جدد وكلما زاد العدد زادت النسبة.

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، شكلت فريق تحقيق أمني مكبر يضم عددا من القطاعات المختصة تتولى مهمة فحص البلاغات وشكاوى المواطنين، بالإضافة إلى ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعى للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

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منصة FBC الإلكترونية FBC الإلكترونية وزارة الداخلية

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