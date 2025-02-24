الإثنين 24 فبراير 2025
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خارج الحدود

سرايا القدس تنفذ عملية جديدة ضد قوات الاحتلال

سرايا القدس
سرايا القدس

 أعلنت  سرايا القدس- الجناح العسكري لحركة الجهاد في بيان اليوم الإثنين، عن تفجير عبوة بدورية عسكرية على مدخل السيلة الحارثية مؤكدة تحقيق إصابات.
 وقالت سرايا القدس في بيانها:" تصدينا لقوات العدو بمحاور القتال في السيلة الحارثية وحققنا إصابات مؤكدة".

وفي وقت سابق أعلنت  سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان صادر عنها أنها أحبطت تسلل قوة مشاة راجلة قوامها 10 جنود من جيش الاحتلال  خلال محاولتها التمركز داخل منزل في محور المنشية بمخيم نور شمس بالضفة الغربية.

سرايا القدس تنصب كمينا لقوات الاحتلال 

وقالت سرايا القدس في بيانها:"أوقعنا القوة بحقل من النيران وزخات الرصاص المباشر من المسافة صفر وحققنا إصابات مؤكدة، ونواصل الاشتباك مع قوات النجدة والإسناد".

وفي السياق ذاته أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات الأمن قد وسعت عملية "السور الحديدي" في شمال الضفة الغربية.

شهداء وجرحى في مخيم نور الشمس

وبدأت  قوات الاحتلال  الإسرائيلية بالتحرك في  مخيم اللاجئين نور الشمّس بالقرب من طولكرم.

وقال المتحدث باسم الاحتلال الإسرائيلي أن “القوات قتلت عددا من  الأشخاص واعتقلت عددا من الأفراد المطلوبين في نور شمس بالضفة الغربية المحتلة”.

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سرايا القدس حركة الجهاد الضفة الغربية قوات الاحتلال

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