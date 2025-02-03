سرايا القدس تعلن تفجير عبوات ناسفة بعدد من آليات الاحتلال في جنين

أعلنت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- في بيان اليوم الإثنين عن تفجير عبوات ناسفة بعدد من آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة لبلدة الحارثية في محافظة جنين وتحقيق إصابات مباشرة.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي

وبالتزامن مع بدء حرب الإبادة على غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 900 فلسطيني وإصابة نحو 6700 واعتقال 14 ألفا و300 آخرين.

وفي المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تدمير 23 مبنى في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وزعم جيش الاحتلال: “نعمل كي لا تقام بنى تحتية إرهابية هناك.. نحن نمشط مئات المباني وعثرنا على مختبرات مواد متفجرة وأسلحة ووسائل إرهابية”.

نسف مربع سكني من 20 منزلا بمخيم جنين في الضفة الغربية

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت مربعا سكنيا في حي الدمج بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

محمود عباس يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي

وأفادت «وكالة الأنباء الفلسطينية»، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة.

ووسع جيش الاحتلال الإسرائيلي من نطاق عملياته العسكرية شمال الضفة الغربية، حيث اقتحمت صباح اليوم عشرات الآليات العسكرية بلدة طمون في محافظة طوباس وانتشر مئات الجنود فيها.

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