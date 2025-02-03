الإثنين 03 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سرايا القدس تعلن تفجير عبوات ناسفة بعدد من آليات الاحتلال في جنين

سرايا القدس، فيتو
سرايا القدس، فيتو

أعلنت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- في بيان اليوم الإثنين عن تفجير عبوات ناسفة بعدد من آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة لبلدة الحارثية في محافظة جنين وتحقيق إصابات مباشرة.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وبالتزامن مع بدء حرب الإبادة على غزة، وسّع جيش الاحتلال  الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 900 فلسطيني وإصابة نحو 6700 واعتقال 14 ألفا و300 آخرين.

 

txt

سرايا القدس تستهدف آلية إسرائيلية بعبوة ناسفة في جنين

وفي المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن  تدمير 23 مبنى في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وزعم جيش الاحتلال: “نعمل كي لا تقام بنى تحتية إرهابية هناك.. نحن نمشط مئات المباني وعثرنا على مختبرات مواد متفجرة وأسلحة ووسائل إرهابية”.

 

نسف مربع سكني من 20 منزلا بمخيم جنين في الضفة الغربية

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت مربعا سكنيا في حي الدمج بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

 

محمود عباس يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي

وأفادت «وكالة الأنباء الفلسطينية»، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة.

ووسع جيش الاحتلال الإسرائيلي من نطاق عملياته العسكرية شمال  الضفة الغربية، حيث اقتحمت صباح اليوم عشرات الآليات العسكرية بلدة طمون في محافظة طوباس وانتشر مئات الجنود فيها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الاحتلال سرايا القدس فلسطين جنين

مواد متعلقة

سرايا القدس تستهدف آلية إسرائيلية بعبوة ناسفة في جنين

سرايا القدس تفجر منزلا مفخخا في قوة إسرائيلية بمخيم جنين
ads

الأكثر قراءة

الإسكان تعلن طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب للبيع بمدينة العبور

سعر الدولار اليوم بالبنوك صباح الإثنين 3 فبراير 2025

انخفاض ملحوظ في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

الأرصاد تحذر من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نهاية الأسبوع

من هي المتسببة في كارثة تصادم الطائرتين بمطار ريجان؟ (فيديو)

سعر الفاكهة اليوم، الكمثرى المستوردة ترتفع 10 جنيهات

محافظ الجيزة: تطوير قطاع 4 بمنطقة ميت عقبة بـ20 مليون جنيه

تنمية المشروعات: تخصيص 50 مليون جنيه لدعم صغار الصناع والحرفيين

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بتهمة تقديم محتوى هابط، محكمة عراقية تقضي بحبس تيكتوكر شهير

من هي المتسببة في كارثة تصادم الطائرتين بمطار ريجان؟ (فيديو)

ليست خائنة، حبيب صديقة بيلينجهام السابق يدافع عنها

المزيد

خدمات

المزيد

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد 2/2/2025

أسعار النحاس اليوم الأحد 2 فبراير بالسوق المحلية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

سعر السكر في الأسواق اليوم الأحد 2 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

حرب الهدايا التذكارية.. حماس تمنح الأسرى خريطة فلسطين والاحتلال يرد بأساور للأسرى بالعبرية والعربية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«فسوف تعلمون من يأتيه العذاب»، الشعراوي يوضح ثقة سيدنا نوح في الله (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 3 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 3 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية