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خارج الحدود

سرايا القدس تنشر مشاهد لأسير روسي يفرج عنه اليوم يتجول على شاطئ غزة (فيديو)

الأسير الروسي ألكسندر
الأسير الروسي ألكسندر توربانوف، فيتو

بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، مشاهد جديدة للأسير الروسي الإسرائيلي ألكسندر توربانوف، قالت إنه جرى التقاطها خلال إحدى الجولات على شاطئ قطاع غزة.

 

الأسير الروسي الإسرائيلي ألكسندر توربانوف

وتضمنت المشاهد التي بثتها سرايا القدس، قيام الأسير الروسي ألكسندر توربانوف، المنتظر أن يحرر اليوم السبت، بالتجول على شاطئ القطاع بأريحية تامة، وممارسته الصيد بسنارة وهو يتناول فاكهة الموز.

كما أظهره المقطع وهو يكتب رسالة أثناء جلوسه على شاطئ غزة، ورميه الحجارة داخل البحر، في مشهد يعكس حالة نفسية جيدة للأسير.

 

حماس تعلن الإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين

وكانت حركة حماس، قد أعلنت أسماء 3 أسرى إسرائيليين تعتزم الإفراج عنهم السبت، من بينهم توربانوف، كما أعلنت سرايا القدس أنها ستفرج عن توربانوف في إطار الدفعة السادسة من صفقة التبادل.

وقالت صحيفة معاريف إن الأسير ألكسندر توربانوف يحمل الجنسية الروسية، وأشارت إلى أنه سبق لموسكو المطالبة بالإفراج عنه.

وسبق لسرايا القدس أن بثت مقاطع فيديو لتوربانوف خلال شهري مايو ونوفمبر من العام الماضي، انتقد فيها حكومة بنيامين نتنياهو التي اتهمها بالتخلي عن الأسرى، وناشد الإسرائيليين مواصلة المظاهرات من أجل الضغط على الحكومة للإفراج عمن تبقى منهم.

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