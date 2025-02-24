الثلوج تغمر الصحراء وتعطل المدارس في العراق

وثق عدد من سكان مناطق غرب العراق، هطولًا فريدًا للثلج في مناطقهم، اكتست فيها الصحراء باللون الأبيض، بينما أعلنت بضع محافظات تعطيل المدارس بسبب موجة برد قارس غير مألوفة للسكان.

وتشهد أجواء العراق، شتاءً قارسًا منذ يوم أمس الأحد، تتوقع هيئة الأنواء الجوية أن يستمر حتى يوم الخميس المقبل، حيث هبطت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، وهطلت الأمطار والثلوج على مناطق واسعة.

وفي حين يبدو هطول الثلوج على المناطق الجبلية في شمال العراق، مثل: السليمانية، شائعًا كل عام، فإن نزول الثلج في مناطق مثل الأنبار وكركوك، يعد نادرًا.

وتركزت الثلوج في الأطراف الشمالية من كركوك، حيث تساقطت خلال الساعات الماضية، لبضع ساعات في مركز المدينة والحويجة جنوب غرب كركوك، وفي الأطراف الشمالية.

كما نزلت الثلوج في المناطق الصحراوية في محافظة الأنبار، بينما خرج الكثير من عشاق الثلج للاستمتاع به وتوثيق قدومه بالصور ومقاطع الفيديو، رغم برودة الطقس في القائم وطريبيل وراوة وناحية العبيدي في المحافظة.

وفي السياق ذاته، أعلنت بضع محافظات عراقية تعطيل الدوام الرسمي للمدارس أمس الأحد أو اليوم الإثنين، بسبب الانخفاض الحاد في درجات الحرارة الذي يضرب البلاد.

وشمل القرار محافظات كركوك، ونينوى، وصلاح الدين، والنجف، وذي قار، والديوانية، والمثنى إضافة إلى محافظات إقليم كردستان، وهي أربيل، ودهوك، والسليمانية، وحلبجة.

كما قررت بعض المحافظات تقليص ساعات العمل في الدوائر الحكومية، حيث يبدأ الدوام في الساعة التاسعة صباحا بدلًا من الثامنة.

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