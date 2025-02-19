واشنطن تحذر العراق من تسهيل دعم إيران لـ حزب الله

كشف مصدر حكومي عراقي رفيع المستوى أن الولايات المتحدة حذرت بغداد من استخدام طهران الخطوط الجوية العراقية بهدف نقل أموال أو مستشارين إيرانيين نحو لبنان، بعد منع الطيران الإيراني من الهبوط في مطار بيروت الدولي.

واشنطن تحذر العراق من تسهيل دعم إيران لـحزب الله

وقال المصدر العامل في وزارة النقل العراقية، في تصريحات صحفية، "يبدو أن الولايات المتحدة تستبق الأحداث بعد منع السلطات اللبنانية الطيران الإيراني من تسيير رحلاته نحو مطار بيروت".

تحذيرات للعراق لمنع أي محاولة لطهران لاستغلال الخطوط الجوية العراقية

وأضاف، أن "واشنطن أرسلت تحذيرات للعراق لمنع أي محاولة لطهران لاستغلال الخطوط الجوية العراقية لتمرير التمويل والدعم اللوجستي نحو بيروت ووصلها إلى حزب الله ".

وأكد أن "العراق ملتزم بكل التعليمات الدولية فيما يخص أمن النقل الجوي، واحترام سيادة البلدان، ولن يسمح بأن تتخذ أي جهة سواء داخلية أو خارجية من أجوائه ومقدراته بابًا لتمرير أجندات دولية".

وأوقفت السلطات الرحلات الجوية المباشرة بين إيران ولبنان منذ أيام، مؤكدةً تعليقها حتى إشعار آخر دون تحديد موعد لاستئنافها، مشيرة إلى أن القرار مرتبط بالعقوبات الدولية على طهران.

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