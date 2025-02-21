الصحة تحذر من 5 مضاعفات خطيرة تحدث بسبب زيادة الوزن والسمنة

حذرت وزارة الصحة من المضاعفات الصحية لمرض السمنة حيث تسبب الكثير من المخاطر منها:

١-الشعور بالتعب وضيق في التنفس

٢-الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكر - ارتفاع ضغط الدم - أمراض القلب والشرايين - ارتفاع مستوى الكوليسترول - الكلي -السرطان

٣- صعوبة النوم

٤- آلام الظهر والمفاصل

٥- بعض المشاكل النفسية مثل ضعف الثقة بالنفس والعزلة وبالتالي قد تؤدي إلى الإكتئاب.

السمنة وانقطاع النفس أثناء النوم

وتعزز السمنة انقطاع النفس أثناء النوم من خلال زيادة كمية الدهون في محيط الرقبة والمجرى الهوائي العلوي، مما يجعل تجويف المجرى الهوائي أصغر وأكثر عرضة للانهيار وانسداد المجرى الهوائي أثناء النوم.

وتصبح قوة العضلات داخل هذه المنطقة أقل مع الأحداث اللاحقة لنقص الأكسجين وانقطاع النفس، وقد تؤدي الدهون الزائدة في البطن إلى خفض سعة الرئة وتقليل تدفق الهواء إلى الرئتين".

علامات التحذير المبكرة لانقطاع النفس أثناء النوم لدى مرضى السمنة

الأعراض الأكثر شيوعًا لانقطاع النفس أثناء النوم لدى مرضى السمنة تشمل:

١- الشخير بصوت عالٍ

٢- اللهاث أو الاختناق في الليل

٣- النعاس أثناء النهار

٤- الصداع الصباحي

٥- صعوبة التركيز

٦- تقلبات المزاج.

يرتبط انقطاع النفس أثناء النوم بشكل مباشر بالعديد من الأمراض، مثل داء السكري من النوع 2 وفرط شحميات الدم، وارتفاع ضغط الدم، وفشل القلب، وأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD)، والاكتئاب.

تعديلات نمط الحياة والعلاج لانقطاع النفس أثناء النوم والسمنة

أكدت استشاري جراحة السمنة أن علاج انقطاع النفس أثناء النوم يتضمن استخدام مزيج من إنقاص الوزن وتعديلات نمط الحياة النظام الغذائي وممارسة الرياضة والامتناع عن الكحول او المهدئات قبل النوم والأدوية وجهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر.

وأضافت: عندما لا تنجح التغييرات في النظام الغذائي والنوم، قد تكون جراحة السمنة خيارًا قابلًا للتطبيق لفقدان الوزن وعادة ما يؤدي فقدان الوزن الكبير بعد الجراحة إلى حل كبير لانقطاع النفس أثناء النوم والاضطرابات الأيضية.

هل يمكن لفقدان الوزن أن يقلل من شدة انقطاع النفس أثناء النوم؟

قالت: إن فقدان الوزن له تأثير قوي على شدة انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، وبالتالي فهو علاج فعال لمعظم المرضى.

وأضافت: تلعب السمنة، وخاصة السمنة الجذعية والأحشائية، دورًا مسببًا لانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم من خلال زيادة ترسب الدهون حول مجرى الهواء العلوي، مما يؤدي إلى انخفاض التجويف وزيادة قابلية انقباض مجرى الهواء.

وتابعت أنه بالإضافة إلى التخفيف من انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، فإن فقدان الوزن يدعم أيضًا الصحة الأيضية من خلال التأثير بشكل إيجابي على مستويات الكوليسترول، ومقاومة الأنسولين، وتوازن اللبتين، والعلامات الالتهابية، ووظيفة بطانة الأوعية الدموية - وهي متغيرات مرتبطة بالسمنة وأيضًا باضطرابات النوم.

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