الصحة: تأسيس عيادات لعلاج ومتابعة أمراض السمنة.. منع إشراف غير المتخصصين من الأطباء البشريين على الحالات.. وهيكلة الطاقم الطبي لتحقيق أقصى استفادة للمرضى

كشفت الرابطة المصرية لأطباء التغذية العلاجية عن استجابة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان عن بشأن تأسيس عيادات لعلاج ومتابعة حالات السمنة ومنع إشراف غير المتخصصين من الأطباء البشريين على هذه العيادات وهيكلة الطاقم الطبي داخل عيادات السمنة بالشكل الذي يحقق أعلى استفادة للمريض من المبادرة، وذلك بإشراف طبيب بشري للفحص والتشخيص والتعامل الطبي الأمثل مع حالات السمنة.

وأوضحت الرابطة المصرية لأطباء التغذية العلاجية أن برنامج مكافحة السمنة يجب أن تكون نواة حقيقية لإنشاء أقسام التغذية العلاجية اسوة بما تم في هيئة المستشفيات والمعاهد العلمية وتحت ذات التوصيف الوظيفي والهيكلة التى أرستها الهيئة.

تقليل مدة بقاء المرضى بالمستشفيات وبالتالي تقليل العبء المادي على الدولة

وأكدت أنه يجب أن تكون هذه الاقسام مراكز إحالة لتلك العيادات واستكمالًا لمنظومة متكاملة تهتم بالتغذية الخاصة بالمرضى بشكل عام بما يحقق الرعاية المتكاملة للمريض وتقليل مضاعفات الأمراض المزمنة وكذلك تقليل مدة بقاء المرضى بالمستشفيات وبالتالي تقليل العبء المادي على الدولة والمواطن في ظل اهداف رؤية مصر 2030.

وحصلت فيتو على الهيكل الإداري للعمل داخل مبادرة الكشف المبكر عن مرض السمنة وتضمنت دور الطبيب البشري أن يكون مسئولا عن عمل إجراء الكشف الطبي وتقييم الحالة والإشراف الكامل على العيادة بينما دور الأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي تقديم الأنظمة الغذائية والاستشارات التغذوية حول النمط الصحي تحت إشراف الطبيب البشري، بينما دور الممرضة عمل القياسات الجسمانية وقياس الضغط ودور فني المعمل ينحصر في عمل التحاليل الهيموجلوبين - السكر الصائم والفاطر في المعمل - وظائف الكبد والهرمون المحفز للغدة الدرقية وتقديم رسائل تثقيفية وإرشادات تغذوية.

إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة في 50 منشأة رعاية صحية أولية

وأوضحت وزارة الصحة أنه يتم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة في 50 منشأة رعاية صحية أولية موزعة على 7 محافظات وهي: القاهرة والجيزة والمنوفية الشرقية، الإسكندرية ودمياط وأسيوط.

وتشمل المبادرة إنشاء 50 عيادة للسمنة في منشآت الرعاية الأولية بالمحافظات المستهدفة حيث سيتم تشغيل العيادات طوال أيام الأسبوع في مواعيد العمل الرسمية مع إمكانية التوسع في أيام العمل طبقا للتردد.

وأكدت وزارة الصحة أن معايير اختيار منشآت عيادات السمنة أن تكون المنشأة في منطقة مركزية يسهل الوصول لها وذات تردد عالي متوفر بها أماكن انتظار كافية.

وأوضحت وزارة الصحة أن تكون البنية التحتية للمنشأة جيدة يفضل أن تكون من وحدات حياة كريمة أو إنشاء جديد طبقًا للكود الجديد وتوافر غرفة مناسبة لإنشاء العيادة وتشمل ميزان - مقياس طول - مازورة قياس وتوافر قوة بشرية كافية من الأطباء والتمريض.

طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

وكانت النائبة سارة النحاس عضو مجلس النواب تقدمت بطلب إحاطة الي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجها إلى وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار بشأن قرار وزير الصحة والسكان لمحافظات الاسكندرية وأسيوط ودمياط، الخاص بتدشين مبادرة القضاء على السمنة واستكمال أنشطة رفع كفاءة الأطقم الطبية لاطباء الأسنان- والصيادلة- والعلاج الطبيعي استعدادًا لافتتاح عيادات السمنة بمنشآت الرعاية الأولية.

وأكدت النائبة في طلب الإحاطة أن الاعتماد علي الصيادلة وخريجي كليات العلاج الطبيعي في عيادات الكشف المبكر عن السمنة يعد إخلالًا صريح بقانون مزاولة مهنة الطب

وتسائلت كيف على الوزارة المختصة القيام بدورة تدريبية لأي تخصص طبي لمدة 5 أيام للعمل كطبيب تغذية في عيادات السمنة بالمنشآت الطبية.



وأكدت أن الدورة التدريبية غير كافية لتأهيلهم ليكونوا أطباء تغذية في هذا المجال المتطلب دراسة وتدريب للوصول إلى نتائج فعالة، خاصة عندما يتعلق الأمر بعلاج أمراض متعددة مصاحبة لمرضى السمنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.