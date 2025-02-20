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تفوق أهلاوي، تاريخ مواجهات الأهلي بقيادة مارسيل كولر أمام الزمالك

كولر
كولر

يستعد النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لمواجهة نارية مع غريمه نادي الزمالك في المباراة المقرر أن تجمعهما على استاد القاهرة الدولي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز

وخلال السطور القادمة، تستعرض فيتو لكم تاريخ مواجهات الأهلي مع مارسيل كولر مدرب الفريق أمام الزمالك قبل قمة السبت. 

تاريخ مواجهات الأهلي مع كولر أمام الزمالك

والتقى الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر مع الزمالك في 8 مباريات سابقة في جميع البطولات، حيث فازت القلعة الحمراء في 6 مواجهات، وتلقى الخسارة في مباراتين فقط. 

وجاءت نتائج مباريات الأهلي مع كولر أمام الزمالك كالتالي: 

الزمالك 2-0 الأهلي ( كأس السوبر)

الزمالك 3-0 الأهلي (الدوري الممتاز) 

الزمالك 4-1 الأهلي (الدوري الممتاز) 

الزمالك 2-0 الأهلي (كأس مصر) 

الأهلي 2-1 الزمالك  (الدوري الممتاز) 

الزمالك 2-0 الأهلي (الدوري الممتاز، فوز اعتباري بعد انسحاب الزمالك )

الزمالك 1ـ1 الأهلي  ( السوبر الإفريقي، وفوز الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3)

الزمالك 0ـ0 الأهلي ( كأس السوبر، فوز الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 )
 

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

أرقام الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، حيث لعب 14 مباراة، فاز في 9 وتعادل في 5، ولم يتلق أي خسارة في المسابقة حتى الآن، كما نجح خط هجومه في تسجيل 26 هدفا واستقبل مرماه 8 أهداف. 

 فيما يأتي الزمالك بالمركز الثالث برصيد 27 نقطة، حيث لعب 14 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 3، وتلقى الخسارة في مثلهم، كما نجح خط هجوم الفارس الأبيض في تسجيل 25 هدفا واستقبلت شباكه 14 هدفا.

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