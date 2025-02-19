الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمباراة القمة أمام الزمالك في الدوري

الأهلي، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية عصر اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة؛ استعدادا للقمة المرتقبة أمام نادي الزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان لاعبو الأهلي قد حصلوا على راحة سلبية لمدة 24 ساعة من التدريبات الجماعية وذلك ضمن خطة الإعداد الموضوعة من قبل الجهاز الفني للفريق استعدادا لمواجهة الزمالك.

وتترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

غيابات الأهلي أمام الزمالك

ويفتقد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خدمات عدد من اللاعبين في مباراته مساء السبت المقبل، أمام نظيره الزمالك، وهم:

يحيى عطية الله.. يغيب عن الأهلي أمام الزمالك بسبب الإصابة.

رضا سليم.. يغيب عن الأهلي أمام الزمالك بسبب الإصابة.

كريم فؤاد.. يغيب عن الأهلي أمام الزمالك بسبب الإصابة.

ياسر إبراهيم.. يغيب عن الأهلي أمام الزمالك بسبب الإصابة.

طاهر محمد طاهر.. يغيب عن الأهلي أمام الزمالك بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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