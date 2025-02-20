تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في شهر فبراير قبل القمة المنتظرة بالدوري

يحتضن استاد القاهرة الدولي يوم السبت المقبل القمة المرتقبة بين النادي الأهلي وغريمه نادي الزمالك في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويصطدم الأهلي مع نادي الزمالك في مباراة القمة يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ولا تعد تلك هي أول قمة تجمع بين الغريمين الأهلي والزمالك في شهر فبراير، بل سبق والتقى الفريقان في عدة مناسبات سابقة بشهر فبراير.

وتستعرض فيتو لكم خلال السطور القادمة تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في شهر فبراير بجميع المسابقات:

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في شهر فبراير

وتواجه الأهلي والزمالك في 12 مناسبة سابقة خلال شهر فبراير، بواقع 10 لقاءات في بطولة الدوري ولقاءين في السوبر المصري.

ونجح الأهلي في الفوز بـ 4 مباريات من ضمنهم نتيجة اعتبارية بعد انسحاب الزمالك، بينما فاز الزمالك في 3 مباريات خلال شهر فبراير.

وحسم التعادل نتيجة 5 مباريات بين الفريقين، منهم مباراتان في السوبر عام 2017 فاز الأبيض خلالهما عن طريق ضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-1 و4ـ3 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراتين بالتعادل السلبي.

تفاصيل انتصارات الأهلي أمام الزمالك في شهر فبراير

وحقق الأهلي الفوز الأول أمام الزمالك خلال شهر فبراير في 20 فبراير عام 1959 بنتيجة 2-0، بينما كان الفوز الثاني في 12 فبراير عام 2005 بنتيجة 3-0.

والفوز الثالث للأهلى أمام الزمالك، كان في 9 فبرايرعام 2016، بينما كان الفوز الرابع اعتباريا بعد انسحاب الزمالك في واقعة الأتوبيس الشهيرة والتي كانت بتاريخ 24 فبراير 2020.

تفاصيل انتصارات الزمالك أمام الأهلي في شهر فبراير

وحقق الزمالك الفوز الأول أمام الأهلي في شهر فبراير يوم 3 من الشهر ذاته عام 1961 بنتيجة 3-1، وكان الفوز الثاني في 17 فبراير عام 1967 بهدف دون رد، والفوز الثالث للزمالك كان في 5 فبراير من عام 1993، 1ـ0.

تعادلات الأهلي والزمالك في فبراير

تعادل الفريقان للمرة الأولى في فبراير سلبيا بدون أهداف بتاريخ 22 فبرايرمن العام 1953 ببطولة الدوري، والمرة الثانية كانت في 24 فبراير 1989بنفس النتيجة والمرة الثالثة كانت بنتيجة 0ـ0 أيضا في 27 فبراير 1996.

والرابعة 17 فبراير عام 2017 والتي كانت في السوبر المحلي وانتهت بالتعادل السلبي قبل أن يفوز الزمالك بركلات الجزاء بنتيجة 3-1. والخامسة كانت في نفس البطولة بتاريخ 20 فبراير عام 2020 وانتهت المباراة سلبيا وفاز الزمالك أيضا بركلات الجزاء بنتيجة 4ـ3.

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