الثلاثاء 18 فبراير 2025
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رياضة

رضا سليم يجري عملية جراحية في النمسا

رضا سليم لاعب الأهلي
رضا سليم لاعب الأهلي

خضع المغربي رضا سليم لاعب الفريق الأول بكرة القدم بالنادي الأهلي لعملية جراحة في أحد مستشفيات النمسا، بسبب الإصابة التي يعاني منها في غضروف الركبة. 

وكان رضا سليم عملية سافر إلي النمسا لإجراء العملية الجراحية تحت أشراف أحد الخبراء النمساويين، وذلك بسبب إصابته بقطع جزئي في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى خلال مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في ثالث جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

والجدير بالذكر أن إصابة رضا سليم تسبب في رفع أسمه من قائمة النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري بسبب فترة غيابه الطويلة حتي التعافي من الإصابة. 

وتترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ملعب القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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رضا سليم الأهلي النادي الأهلي شباب بلوزداد الجزائري دوري أبطال أفريقيا

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