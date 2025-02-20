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رياضة

الرياض يخسر أمام الرائد بثلاثية في الدوري السعودي

الرائد السعودي، فيتو
الرائد السعودي، فيتو

الدوري السعودي، فاز فريق الرائد على نظيره فريق الرياض بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 21 من دوري روشن للمحترفين.

مباراة الرياض والرائد 

وسجل ثلاثية فريق الرائد كل من؛ صالح العمري وكريم بركاوي وأمير سعيود في الدقائق 18 و31 و85. 

بينما جاء هدف فريق الرياض الوحيد عن طريق توزي في الدقيقة 53، وأهدر محمد كوناتي ركلة جزاء في الدقيقة 15+90. 

ترتيب الرياض والرائد في الدوري السعودي 

وبتلك النتيجة يحتل الرياض المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 29 نقطة، بينما الرائد يأتي في المركز الـ 15 بـ الدوري السعودي برصيد 17 نقطة.

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الرائد الرياض الدوري السعودي الرياض و الرائد

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