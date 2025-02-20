بمشاركة محمد شريف، الخليج يتعادل سلبيا مع الفيحاء بالدوري السعودي (صور)

الدوري السعودي، انتهت مباراة فريق الخليج المحترف ضمن صفوف محمد شريف والفيحاء بالتعادل السلبي، في المباراة التي اقيمت بينهم اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 21 من دوري روشن للمحترفين.

وجلس محمد شريف المحترف المصري في صفوف الخليج على مقاعد بدلاء فريقه في مواجهة الفيحاء قبل ان يشارك كبديلا في الدقيقة 72.

تشكيل الخليج أمام الفيحاء بالدوري السعودي

وبتلك النتيجة يحتل الفيحاء المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 20 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 8 أخرى في مقابل 9 هزائم.

ومن جانبه ياتي الخليج الذي يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 28 نقطة.

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