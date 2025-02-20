الفتح يخطف فوزا غاليا من العروبة في الدوري السعودي

فاز فريق الفتح على فريق العروبة بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة دوري روشن للمحترفين على أرضية ملعب نادي الفتح.

مباراة الفتح والعروبة



وجاء هدف الفتح الوحيد، عن طريق المغربي مراد باتنا في الدقيقة 31.

ورفع فريق الفتح رصيده إلى النقطة 16 في المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة دوري روشن للمحترفين، بينما تجمد رصيد العروبة عند النقطة 20 في المركز الرابع عشر.



وشهد اللقاء تسجيل المغربي مراد باتنا هدف اللقاء، ومواصلة التألق مع الفتح خلال الموسم الحالي مع الفريق، لتبلغ مساهمات اللاعب الفريق إلى 7 مساهمات خلال 15 مباراة خاضها هذا الموسم في الدوري، حيث سجل 6 أهداف وصنع 1.



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