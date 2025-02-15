بمشاركة محمد شريف، الخليج يخسر من التعاون بهدف نظيف في الدوري السعودي

الدوري السعودي، فاز فريق التعاون على نظيره الخليج بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد بن فهد ضمن مباريات الجولة الـ 20 لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين.

جاء هدف فوز التعاون على الخليج في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة عن طريق عبدالحميد صابيري.

تشكيل الخليج أمام التعاون

وتواجد المصري محمد شريف على دكة بدلاء الخليج في مباراة التعاون قبل أن يشارك في الدقيقة 78.

تشكيل التعاون أمام الخليج

ترتيب الخليج والتعاون في الدوري السعودي

ويحتل نادي الخليج المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 27 نقطة، فيما صعد نادي التعاون للمركز الثامن برصيد 27 نقطة أيضا ولكن تفوق بفارق الأهداف على الخليج.

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