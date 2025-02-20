الخميس 20 فبراير 2025
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خارج الحدود

آلاف الإسرائيليين يحتشدون بتل أبيب للمطالبة بإعادة الأسرى

مظاهرات في تل أبيب
مظاهرات في تل أبيب

ذكرت  وسائل إعلام إسرائيلية أن الآلاف "يحتشدون في ميدان الرهائن بتل أبيب ويطالبون بإعادة كل المختطفين".

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إطلاق نار في تل أبيب ووقوع قتلى ومصابين (فيديو)

وأجرت حركة حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس عملية لتبادل جثامين الأسرى.

وشددت حركة حماس، اليوم الخميس، على أن عمليات تبادل الأسرى هي السبيل الوحيد لعودة الأسرى الإسرائيليين أحياء.

المقاومة حرصت خلال مراسم تسليم جثامين الأسرى على مراعاة حرمة الموتى

ونشرت الحركة بيانا لها، صباح اليوم الخميس، تعليقا على مراسم تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين الأربعة، مؤكدة أن أي محاولة لاستعادتهم بالقوة أو العودة إلى الحرب لن تسفر إلا عن مزيد من الخسائر.

وقالت الحركة إن "كتائب القسام وفصائل المقاومة حرصت خلال مراسم تسليم جثامين الأسرى على مراعاة حرمة الموتى، بينما لم يراعِ الاحتلال حياتهم وهم أحياء".

وأشارت الحركة إلى أن "المقاومة حافظت على حياة الأسرى الإسرائيليين وقدمت لهم ما تستطيع، وتعاملت معهم بإنسانية، إلا أن جيش الاحتلال قتلهم مع آسريهم عبر استهداف أماكن احتجازهم بالقصف".

جيش الاحتلال هو من قتل أسرى الإسرائيلي 

وبحسب بيانها، حمّلت "حماس" حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى، مشددة على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو من قتلهم، بينما عرقلت حكومة بنيامين نتنياهو اتفاق التبادل مرارا، متهمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بمحاولة التنصل من المسئولية عبر التباكي على جثامين الأسرى، في محاولة مكشوفة لتضليل جمهوره.

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حماس جيش الاحتلال جثامين الأسرى تل أبيب

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