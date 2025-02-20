آلاف الإسرائيليين يحتشدون بتل أبيب للمطالبة بإعادة الأسرى

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الآلاف "يحتشدون في ميدان الرهائن بتل أبيب ويطالبون بإعادة كل المختطفين".

وأجرت حركة حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس عملية لتبادل جثامين الأسرى.

وشددت حركة حماس، اليوم الخميس، على أن عمليات تبادل الأسرى هي السبيل الوحيد لعودة الأسرى الإسرائيليين أحياء.

المقاومة حرصت خلال مراسم تسليم جثامين الأسرى على مراعاة حرمة الموتى

ونشرت الحركة بيانا لها، صباح اليوم الخميس، تعليقا على مراسم تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين الأربعة، مؤكدة أن أي محاولة لاستعادتهم بالقوة أو العودة إلى الحرب لن تسفر إلا عن مزيد من الخسائر.

وقالت الحركة إن "كتائب القسام وفصائل المقاومة حرصت خلال مراسم تسليم جثامين الأسرى على مراعاة حرمة الموتى، بينما لم يراعِ الاحتلال حياتهم وهم أحياء".

وأشارت الحركة إلى أن "المقاومة حافظت على حياة الأسرى الإسرائيليين وقدمت لهم ما تستطيع، وتعاملت معهم بإنسانية، إلا أن جيش الاحتلال قتلهم مع آسريهم عبر استهداف أماكن احتجازهم بالقصف".

جيش الاحتلال هو من قتل أسرى الإسرائيلي

وبحسب بيانها، حمّلت "حماس" حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى، مشددة على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو من قتلهم، بينما عرقلت حكومة بنيامين نتنياهو اتفاق التبادل مرارا، متهمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بمحاولة التنصل من المسئولية عبر التباكي على جثامين الأسرى، في محاولة مكشوفة لتضليل جمهوره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.