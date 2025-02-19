الأربعاء 19 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الاحتلال يستعد لاستلام جثامين 4 رهائن إسرائيليين غدا الخميس

رهائن إسرائيليون،
رهائن إسرائيليون، فيتو

تستعد دولة الاحتلال لاستلام جثث الرهائن الأربعة التي ستتم إعادتهم صباح غد الخميس من حماس بإجراءات عديدة على الأرض من داخل غزة نفسها، وحتى في مركز الطب الشرعي بمنطقة أبو كبير في النقب.

أكبر عمليات تحديد الهويات منذ فترة في إسرائيل

يأتي ذلك في إحدى أكبر عمليات تحديد الهويات منذ فترة في اسرائيل، وفق ما أوردته القناة السابعة الإسرائيلية.

هوية جثث الرهائن الأربعة

وأشار الإعلام العبري إلى صدمة في الأوساط الإسرائيلية بعد الكشف عن أنباء وضع أسماء الإسرائيلية شيري بيباس وطفليها أرييل وكفير بين القتلى، في حين لم يحدد الرهينة الرابع.

وستُنقل جثث الرهائن بعد تسليمها من جانب حماس إلى الصليب الأحمر، الذي سينقلها بدوره إلى نقطة استلام جيش الاحتلال.

كذلك، يتم استقبال جثث القتلى داخل قطاع غزة ونقلها إلى توابيت. وستقام هناك مراسم عسكرية كاملة بقيادة حاخام، إذ ستُحمل التوابيت وتلاوة المزامير والقداس من داخل القطاع.

ومن هناك ستُنقل الجثامين لداخل إسرائيل، وإخضاعها لاختبارات التعرف عليها في معهد الطب الشرعي في أبو كبير.

 وزعمت الحاخامية العسكرية أن عملية تحديد الهوية قد تستغرق وقتا طويلا، وقد تصل إلى 48 ساعة.

وبمجرد تحديد هوية الجثث، سيتم إرسال رسالة إلى العائلات، ومن ثم إلى الجمهور الإسرائيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الاعلام العبري القناة السابعة الإسرائيلية جيش الاحتلال رهائن إسرائيليين رهائن إسرائيل

مواد متعلقة

مدبولي في مؤتمر صحفي: نعد خطة لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع مؤسسات عالمية، افتتاح أكثر من 120 معرضًا لـ "أهلًا رمضان"، انخفاض معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الأخير من 2024

رئيس الوزراء: الشركات المصرية قادرة على إعادة إعمار غزة خلال 3 سنوات بأفضل صورة

السيسي يشدد على إعادة إعمار غزة دون تهجير الشعب الفلسطيني

السيسي من مدريد.. يؤكد أهمية دعم المجتمع الدولي لخطة إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين.. البدء الفوري في عمليات الإغاثة والتعافي المبكر.. والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار تبادل الأسرى

مسئول إسرائيلي يكشف عن شروط الاحتلال فى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يكشف تطورات حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

الحسم غدا، خبير يتوقع السيناريو الأقرب لقرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة

السعودية توقف إصدار تأشيرات الزيارة العائلية وتمنحها مفردة دون تجديد

من أسبانيا، رسالة قوية من السيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

مدبولي يكشف حقيقة استحواذ الإمارات على المنطقة الاستثمارية بوسط البلد

قرار سار من إدارة الزمالك للاعبين قبل القمة

نجم الأهلي ينشر رسالة غامضة قبل مواجهة الزمالك

تسمم 5 طلاب بجامعة المنيا بسبب تناول وجبة طعام فاسدة

منوعات

المزيد

ينتقد اللون والتكنولوجيا، ترامب يثير المخاوف حول مستقبل الطائرة الرئاسية

ظاهرة طبية صادمة، جنين يبلع جنينين داخل بطن أمه

على طريقة أفلام هوليوود، إلقاء شاب مغربي من نافذة شقة في إسطنبول

طرح فيلم Sonic the Hedgehog 3 للمشاهدة عبر منصة Paramount+

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد في أسعار القمح والدقيق اليوم الأربعاء 19-2-2025

انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء 19-2-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الاربعاء 19-2-2025 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مواجهات قوية للكبار.. مباريات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة "مجموعة الغرب" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البرتقال في المنام وعلاقتها بكشف الأمور الخفية

«ووجدك عائلا فأغنى»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح نعم الله على رسوله

هل المواظبة على الصلاة يغني عن قضاء ما فات منها؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية