الاحتلال يستعد لاستلام جثامين 4 رهائن إسرائيليين غدا الخميس

تستعد دولة الاحتلال لاستلام جثث الرهائن الأربعة التي ستتم إعادتهم صباح غد الخميس من حماس بإجراءات عديدة على الأرض من داخل غزة نفسها، وحتى في مركز الطب الشرعي بمنطقة أبو كبير في النقب.

أكبر عمليات تحديد الهويات منذ فترة في إسرائيل

يأتي ذلك في إحدى أكبر عمليات تحديد الهويات منذ فترة في اسرائيل، وفق ما أوردته القناة السابعة الإسرائيلية.

هوية جثث الرهائن الأربعة

وأشار الإعلام العبري إلى صدمة في الأوساط الإسرائيلية بعد الكشف عن أنباء وضع أسماء الإسرائيلية شيري بيباس وطفليها أرييل وكفير بين القتلى، في حين لم يحدد الرهينة الرابع.

وستُنقل جثث الرهائن بعد تسليمها من جانب حماس إلى الصليب الأحمر، الذي سينقلها بدوره إلى نقطة استلام جيش الاحتلال.

كذلك، يتم استقبال جثث القتلى داخل قطاع غزة ونقلها إلى توابيت. وستقام هناك مراسم عسكرية كاملة بقيادة حاخام، إذ ستُحمل التوابيت وتلاوة المزامير والقداس من داخل القطاع.

ومن هناك ستُنقل الجثامين لداخل إسرائيل، وإخضاعها لاختبارات التعرف عليها في معهد الطب الشرعي في أبو كبير.

وزعمت الحاخامية العسكرية أن عملية تحديد الهوية قد تستغرق وقتا طويلا، وقد تصل إلى 48 ساعة.

وبمجرد تحديد هوية الجثث، سيتم إرسال رسالة إلى العائلات، ومن ثم إلى الجمهور الإسرائيلي.

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