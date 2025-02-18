إطلاق نار في تل أبيب ووقوع قتلى ومصابين (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع حادث إطلاق نار شمال تل أبيب، مساء أمس الإثنين.



وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود"، إنها تلقت في الساعة 10:24 مساء تقريرًا يفيد بسقوط قتيل في شارع يهودا عميحاي، حسبما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست".

Armed attack in Tel Aviv...



One person killed, one seriously injured in a shooting on Yehuda Amichai Street in Tel Aviv pic.twitter.com/SRf5q6PYwe — Dukoza (@dukoza) February 17, 2025

ووفق الصحيفة الإسرائيلية، يقوم المسعفون بتقديم العلاج الطبي في مكان الحادث لجريح إصابته متوسطة.

ونقل مصابان آخران إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب.

Footage shows the aftermath of a shooting attack in Tel Aviv. Initial reports confirm one dead and another critically wounded. pic.twitter.com/sejVEZrC4e — Geopoliti𝕏 (@DalioTroy) February 17, 2025

وذكرت شرطة الاحتلال الإسرائيلية أن الحادث "خلفيته جنائية وليس إرهابية".

ورجحت شرطة الاحتلال الإسرائيلية أن يكون دافع الحادث "محاولة اغتيال" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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