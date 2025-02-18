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خارج الحدود

إطلاق نار في تل أبيب ووقوع قتلى ومصابين (فيديو)

مكان الحادث، فيتو
مكان الحادث، فيتو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع حادث إطلاق نار شمال تل أبيب، مساء أمس الإثنين.


وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود"، إنها تلقت في الساعة 10:24 مساء تقريرًا يفيد بسقوط قتيل في شارع يهودا عميحاي، حسبما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست".

ووفق الصحيفة الإسرائيلية، يقوم المسعفون بتقديم العلاج الطبي في مكان الحادث لجريح إصابته متوسطة.

ونقل مصابان آخران إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب.

وذكرت شرطة الاحتلال الإسرائيلية أن الحادث "خلفيته جنائية وليس إرهابية".

ورجحت شرطة الاحتلال الإسرائيلية أن يكون دافع الحادث "محاولة اغتيال" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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حادث إطلاق نار شمال تل أبيب تل أبيب نجمة داوود شارع يهودا عميحاي مستشفى إيخيلوف في تل أبيب شرطة الاحتلال الإسرائيلية

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