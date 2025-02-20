مدارس بني سويف تنظم زيارات طلابية للمقار الشرطية لتعزيز الوعي الأمني

أعلنت محافظة بني سويف عن تنظيم زيارات ميدانية لطلاب وتلاميذ المدارس إلى عدد من المقار والأماكن الشرطية، بالتعاون مع مديرية الأمن وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف رفع مستوى الوعي والتعريف بمهام وأدوار رجال الشرطة في حماية الأفراد والممتلكات والتعامل مع المواقف الطارئة.

زيارات طلابية للمقار الشرطية ببني سويف

وأوضحت محافظة بني سويف، في بيان، أن الزيارات الميدانية شملت مشاركة 30 تلميذًا من المدارس الحكومية والخاصة، حيث تم تنظيم جولات تفقدية لعدد من المواقع الشرطية بمدينة بني سويف، من بينها مقر شرطة النجدة ومبنى الحماية المدنية والإدارة العامة للمرور، بحضور المسؤولين من الجهات الأمنية والشرطية.

وفي مقر شرطة النجدة بميدان العبور بمدينة بني سويف، تعرّف الطلاب على طبيعة العمل بالنجدة، وآليات التعامل مع البلاغات الجادة والوهمية عبر الخط الساخن 122، إلى جانب دور شرطة النجدة في التنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وكافة الجهات المعنية، مثل الإطفاء والإسعاف، فضلًا عن مشاركتها في تأمين الفعاليات، واستقبال الأفواج السياحية، وحماية عربات نقل الأموال، وحراسة الشخصيات الهامة.

كما تضمنت الزيارة إدارة الحماية المدنية بشارع عبد السلام عارف بمدينة بني سويف، حيث شاهد التلاميذ فيلمًا تسجيليًا حول أدوار الحماية المدنية التي تشمل مجالات الإطفاء والإنقاذ البري والنهري والتعامل مع المفرقعات، بالإضافة إلى التعرف على كيفية التواصل مع الحماية المدنية عبر الخط الساخن 180.

أمانك رسالتنا.. حمايتك واجبنا

وتم توزيع كتيبات تحت شعار "أمانك رسالتنا.. حمايتك واجبنا"، تضمنت معلومات حول طرق التعامل مع الحرائق، والاستخدام الأمثل لأجهزة الإطفاء، وسبل الوقاية من مصادر الاشتعال، بالإضافة إلى مشاهدة تدريب عملي حول التعامل مع حوادث الغرق والكشف عن المفرقعات.

واختتمت الجولة بزيارة مبنى الإدارة العامة للمرور بشرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة، حيث تلقى الطلاب شرحًا حول قواعد وإرشادات المرور، وأهمية القيادة الآمنة، في إطار تعزيز القيم المرورية والانضباطية لدى النشء، وبناء جيل واعٍ يحترم القوانين المرورية ويدرك طبيعة عمل رجال المرور، بما يساهم في نشر ثقافة الالتزام والانضباط منذ الصغر.

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