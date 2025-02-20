تراجع أسعار النفط على وقع ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية

تراجعت أسعار النفط قليلًا اليوم الخميس بعد تقرير أظهر زيادة في مخزونات الخام الأمريكية ونتيجة لتأثر المعنويات بمخاوف الرسوم الجمركية، لتتخلى الأسعار بذلك عن المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة بسبب القلق إزاء اضطراب الإمدادات في روسيا.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.29 في المئة إلى 75.82 دولار للبرميل.



ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.42 في المئة إلى 71.95 دولار.

وينتهي أجل عقد مارس اليوم الخميس، وانخفض عقد أبريل الأكثر نشاطا 0.26 في المئة إلى 71.84 دولار.

واستقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في أسبوع أمس الأربعاء.

وبالإضافة إلى ارتفاع المخزونات الأمريكية، فإن الرسوم الجمركية التي أعلنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الواردات قد تؤثر على أسعار النفط من خلال رفع تكلفة السلع الاستهلاكية وإضعاف الاقتصاد العالمي وتقليص الطلب على الوقود. وساهمت المخاوف في شأن الطلب الأوروبي والصيني في إبقاء الأسعار تحت ضغط.

ونقلت مصادر في السوق أمس الأربعاء عن بيانات لمعهد البترول الأمريكي القول إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 3.34 مليون برميل الأسبوع الماضي. وأضافت المصادر أن مخزونات البنزين زادت 2.83 مليون برميل في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير 2.69 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية للمخزونات النفطية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس.

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