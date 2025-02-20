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اقتصاد

تباين أداء المؤشرات الخليجية متأثرة بتذبذب أسعار النفط

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء جلسة الأربعاء وأداء الأسواق الخليجية والتي استهلت الجلسة على تباين في أداء المؤشرات متأثرة بتذبذب أسعار النفط وبإعلان نتائج الأعمال والتي تعلنها تباعا الشركات المتداولة في الأسواق المالية. 


ففي المملكة العربية السعودية

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبه 0.07% وهي تقدر بـ7 نقاط ليصل إلى 12334 نقطة بقيم تداول تجاوز 8 مليارات ريال.

 

 وفي الكويت 

ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.03% وهي تقدر بـ 3 نقاط ليصل إلى 7600 نقطة بقيم تداول تجاوز 50 مليون دينار.


وفي الإمارات

مالت المؤشرات للتباين، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.02% وهي تقدر بـ 3 نقاط ليصل إلى 5375 نقطة، في حين انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.27% وهي تقدر بـ26 نقطة ليصل إلى 7590 نقطة بقيم تداول إجمالية للأسواق تجاوز 3.5 مليار درهم.

 

أداء البورصات الخليجية بتعاملات الثلاثاء 

وكانت قد شهدت  الأسواق الخليجية في جلسة الثلاثاء جلسة منتصف الأسبوع، حيث وصلت بعض المؤشرات إلى مناطق الدعم مما ساعدها في تغير اتجاهها والتواجد في المنطقة الخضراء
ولكن الاتجاه الغالب للأسواق هو حالة التباين.


ففي المملكة العربية السعودية ارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبه 0.36%وهي تقدر بـ 44 نقطة ليصل إلى 12317 نقطة بقيم تداول تجاوز 8 مليارات ريال.


وفي الكويت ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.96% وهي تقدر بـ74 نقطة ليصل إلى 7574 نقطة بقيم تداول تجاوز 55 مليون دينار.


وفي الإمارات تواجدت مؤشرات الأسواق في المنطقة الحمراء حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.65% وهي تقدر بـ 36 نقطة كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.04% وهي تقدر بـ3 نقاط ليصل إلى 9553 نقطة بقيم تداول إجمالية تجاوز 3 مليارات درهم.

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