مصرع سائق وتباع في انقلاب سيارة نقل بالصحراوي الشرقي ببني سويف

لقي سائق وتباع مصرعهما، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي في نطاق محافظة بني سويف.

بلاغ حادث سير ببني سويف

وكانت مديرية أمن بني سويف، قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي، وتحديدًا بعد نفق سنور بحوالي 7 كيلومترات، وعلى الفور، تم توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع سائق وتباع ببني سويف

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين مصرع كل من السائق "بيتر.ز.ع"، البالغ من العمر 31 عامًا، والتباع "باسم.ص.ث"، البالغ من العمر 22 عامًا، وكلاهما من مركز القوصية بمحافظة أسيوط، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى بني سويف تحت تصرف جهات التحقيق، حيث جرى فتح محضر بالواقعة.

جهات التحقيق تبحث أسباب الحادث

وأوضح شهود عيان أن الحادث وقع نتيجة انقلاب السيارة بشكل مفاجئ، ما أسفر عن مصرع الشخصين على الفور، وقد بدأت الجهات المختصة التحقيق في الحادث لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه، وتحديد إذا ما كانت هناك عوامل أخرى ساهمت في الحادث، مثل السرعة الزائدة أو خلل في المركبة.

ومن جانبها، تواصل الأجهزة الأمنية ببني سويف، جهودها للوقوف على ملابسات الحادث، بينما يواصل فريق من المحققين البحث في جميع الاحتمالات التي قد تكون وراء الحادث المأساوي.

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