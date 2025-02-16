الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع سائق وتباع في انقلاب سيارة نقل بالصحراوي الشرقي ببني سويف

اسعاف بني سويف، فيتو
اسعاف بني سويف، فيتو

لقي سائق وتباع مصرعهما، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي في نطاق محافظة بني سويف

بلاغ حادث سير ببني سويف

 

وكانت مديرية أمن بني سويف، قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي، وتحديدًا بعد نفق سنور بحوالي 7 كيلومترات، وعلى الفور، تم توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

مصرع سائق وتباع ببني سويف

 

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين مصرع كل من السائق "بيتر.ز.ع"، البالغ من العمر 31 عامًا، والتباع "باسم.ص.ث"، البالغ من العمر 22 عامًا، وكلاهما من مركز القوصية بمحافظة أسيوط، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى بني سويف تحت تصرف جهات التحقيق، حيث جرى فتح محضر بالواقعة.

 

جهات التحقيق تبحث أسباب الحادث

 

وأوضح شهود عيان أن الحادث وقع نتيجة انقلاب السيارة بشكل مفاجئ، ما أسفر عن مصرع الشخصين على الفور، وقد بدأت الجهات المختصة التحقيق في الحادث لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه، وتحديد إذا ما كانت هناك عوامل أخرى ساهمت في الحادث، مثل السرعة الزائدة أو خلل في المركبة.

 

ومن جانبها، تواصل الأجهزة الأمنية ببني سويف، جهودها للوقوف على ملابسات الحادث، بينما يواصل فريق من المحققين البحث في جميع الاحتمالات التي قد تكون وراء الحادث المأساوي.

 

محافظ بني سويف يتفقد مدرسة علية رشدي الإعدادية لمتابعته انتظام الدراسة

جامعة بني سويف تنظم دورة إعداد المدربين بالتعاون مع الأعلى للجامعات

جامعة بني سويف تستضيف اجتماع اللجنة المناخية المصرية

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم تروسيكل بسيارة ملاكي ببني سويف

غنيم يفتتح معرض أهلًا رمضان بمدينة بني سويف لتوفير السلع بأسعار مخفضة

محافظ بني سويف: المرحلة الحالية تتطلب اصطفافًا وطنيًّا خلف القيادة السياسية

خصم 5 أيام من راتب مدير جمعية زراعية ببني سويف لامتناعه عن نقل حيازة

محافظ بني سويف يتفقد مدرسة ثانوي لمتابعة انتظام سير الدراسة

غدًا، افتتاح مركز تطعيمات السفر للحج والعمرة في إهناسيا ببني سويف

محافظ بني سويف يشهد احتفالية الأوقاف بليلة النصف من شعبان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يتفقد مدرسة علية رشدي الإعدادية لمتابعته انتظام الدراسة

جامعة بني سويف تنظم دورة إعداد المدربين بالتعاون مع الأعلى للجامعات

جامعة بني سويف تستضيف اجتماع اللجنة المناخية المصرية

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم تروسيكل بسيارة ملاكي ببني سويف

غنيم يفتتح معرض أهلًا رمضان بمدينة بني سويف لتوفير السلع بأسعار مخفضة

محافظ بني سويف: المرحلة الحالية تتطلب اصطفافًا وطنيًّا خلف القيادة السياسية

خصم 5 أيام من راتب مدير جمعية زراعية ببني سويف لامتناعه عن نقل حيازة

محافظ بني سويف يتفقد مدرسة ثانوي لمتابعة انتظام سير الدراسة
ads

الأكثر قراءة

بيان من السودان يتهم دولة عربية بدعم الانقلاب

أمن الإسكندرية ينتهي من تفتيش شقة خامسة لسفاح المعمورة

تفسير حلم القاضي في المنام وعلاقته بالراحة والصحة والأمان

إخلاء سبيل اليوتيوبر أحمد أبو زيد وتأجيل النطق بالحكم إلى 15 مارس

تعرف على اسم برنامج رامز جلال في رمضان 2025

5 رسائل حاسمة من السيسي لرئيس الكونجرس اليهودي العالمي، خطة مصر لإعادة إعمار غزة الأبرز

السيسي يوجه الحكومة بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات الجامعية وتوفير الأدوية لأهالي غزة

حقبة تاريخية عمرها 500 عام تلاعب بها ترامب.. معلومات عن خليج المكسيك بعد تغيير اسمه (فيديو جراف)

منوعات

المزيد

اكتشاف مذهل لإشعاع غامض تحت المحيط الهادئ

مصرع وإصابة 33 شخصا في هجوم أفيال بمهرجان هندي

الملكة رانيا تعلن ولادة نجلتها الأميرة إيمان: ريحانة الدار صارت أما (صور)

إثر تحدٍّ خطير على "تيك توك".. حكاية شاب مغربي ابتلعته الأمواج

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على أسعار الالومنيوم اليوم الأحد

بمشاركة 140 شركة مصرية، غدا انطلاق أكبر معرض للأغذية والمشروبات في دبي

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مشاجرة تسببت في حبس المخرج محمد سامي شهرين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القاضي في المنام وعلاقته بالراحة والصحة والأمان

تفسير حلم مائدة الطعام في المنام وعلاقته بفرصة مالية قادمة

موعد أول صلاة تراويح في رمضان 2025

المزيد
الجريدة الرسمية