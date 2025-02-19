ريال مدريد يتقدم على مان سيتي بثنائية مبابي في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، يتأخر فريق مانشستر سيتي أمام نظيره ريال مدريد بهدفين مقابل لا شيء، في الشوط الأول من المباراة التي تقام الآن بينهما على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إياب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وسجل مبابي هدفي ريال مدريد الأول والثاني في الدقيقتين 4 و33.

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قوووووووووول مبابي 🐐🐐🐐🐐



ريال مدريد 1-0 مانشستر سيتي



pic.twitter.com/r1yE1p3R2Y — محمود (@MH_1902) February 19, 2025

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قووووووول مبابي خااااااارق



ريال مدريد 2-0 مانشستر سيتي



pic.twitter.com/VwTZnOyXgG — محمود (@MH_1902) February 19, 2025

تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ستونز، خوسانوف، روبن دياز، جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، جوندوجان.

خط الوسط الهجومي: فيل فودين، سافينيو، برناندو سيلفا

خط الهجوم: عمر مرموش.

تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ميندي، أسينسيو، روديجر، فالفيردي.

خط الوسط: تشواميني، داني سيبايوس، بيلينجهام.

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، رودريجو.

البدلاء: لونين، سيرجيو ميستري، مودريتش، إبراهيم دياز، أردا جولر، ألابا، كامافينجا، فران جارسيا، فاييخو، إندريك، لوكاس فاسكيز.

ويلتقي المتأهل من ريال مدريد ومانشستر سيتي مع أتلتيكو مدريد الإسباني أو باير ليفركوزن الألماني، في دور الـ16، حسب قرعة يوم الجمعة المقبل.

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