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خارج الحدود

انتشال جثامين وأشلاء 11 شهيدا جنوبي لبنان

جنوب لبنان، فيتو
جنوب لبنان، فيتو

أعلن الدفاع المدني، مساء اليوم الأربعاء، انتشال جثامين وأشلاء 11 شهيدا من ميس الجبل والخيام ومركبا ودير سريان جنوب لبنان.

انتشال جثامين وأشلاء 11 شهيدا جنوب لبنان

وقبل وقت سابق، أبلغ الرئيس اللبناني جوزيف عون، مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في النقاط المتبقية من لبنان، واستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع إسرائيل بوساطة أمريكية.

تعزيز الاستقرار في الجنوب وتطبيق القرار 1701

ونقل حساب الرئاسة اللبنانية على منصة «إكس» عن عون قوله: «من الضروري إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في النقاط المتبقية، واستكمال تنفيذ اتفاق 27 نوفمبر 2024، لضمان تعزيز الاستقرار في الجنوب وتطبيق القرار (1701)»، مشددًا على ضرورة الإسراع في إعادة الأسرى اللبنانيين المعتقلين في إسرائيل.

 

بدوره، أكد والتز للرئيس عون «متابعة الإدارة الأمريكية للتطورات في الجنوب، بعد الانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية، واستمرار احتلالها عددًا من النقاط الحدودية»، مشيدًا بـ«الدور الذي لعبه الجيش اللبناني في الانتشار في المواقع التي أخلاها الإسرائيليون»، مؤكدًا أن «الولايات المتحدة الأميركية ملتزمة تجاه لبنان بالعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وحل المسائل العالقة دبلوماسيًا».وشدد والتز على" أهمية الشراكة اللبنانية-الأمريكية وضرورة تعزيزها في جميع المجالات".

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