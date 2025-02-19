الأربعاء 19 فبراير 2025
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خارج الحدود

استشهاد لبناني في غارة إسرائيلية على بلدة عيتا الشعب

غارة إسرائيلية على
غارة إسرائيلية على لبنان، فيتو

أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان، في بيان اليوم الأربعاء، عن استشهاد مواطن بغارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة في بلدة عيتا الشعب.

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة عيتا الشعب

واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان، وذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في لبنان.

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فرنسا تطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من لبنان

وأثار رفض إسرائيل الانسحاب من 5 مناطق بـجنوب لبنان رغم المناشدات الدولية تنفيذا لاتفاق لبنان، جدلا كبيرا حول سر بقاء إسرائيل في هذه المواقع.

وطالبت باريس تل أبيب بالانسحاب الكامل من لبنان، رافضة استمرار وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي في 5 مواقع.

وقال بيان لوزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، إن فرنسا علمت باستمرار انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، وهو ما تعتبره خطوة مهمة في تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار وقف الأعمال العدائية المبرم في 26 نوفمبر 2024 بين لبنان وإسرائيل.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال يحافظ على وجوده في 5 مواقع على الأراضي اللبنانية، مشددة على ضرورة الانسحاب الكامل للاحتلال من الأراضي اللبنانية في أقرب وقت ممكن، وفقا لأحكام اتفاق وقف إطلاق النار.

أهمية تلك المناطق

رجّحت تقارير إعلامية بأن يكون وراء قرار إسرائيل البقاء بتلك المناطق الخمس اللبنانية، رسالة إلى الداخل، حيث إنها تركت لنفسها موطئًا في لبنان يقابل كل مستوطنة إسرائيلية في الشمال كان نزح منها سكانها بفعل صواريخ حزب الله أثناء الحرب على غزة.

كما أن هناك أهمية استراتيجية، ففي كل منطقة سيبقى فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة مرتفعة على طول الخطر الأزرق تراقب العمق اللبناني.

إذ ستبقى إسرائيل في منطقة اللبونة مقابل مستوطنة شلومي، وهي منطقة مرتفعة وتطل على مناطق طويلة تطل على داخل لبنان، خصوصا أن إسرائيل لن تستطيع استخدام الطيران والمسيرات بعد الانسحاب، بالتالي تحتاج نقاطا مرتفعة عالية.

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