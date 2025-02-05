جميعة يتفقد مركز صحة الأسرة بالعاشر في الشرقية

قام الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية اليوم، بجولة تفقدية لمركز صحة الأسرة بالمجاورة ٤٠ التابع للإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، وذلك للاطلاع على سير العمل وضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية.

المرور على العيادة الخارجية

وخلال الزيارة، تفقد وكيل الوزارة مختلف أقسام المركز، حيث تم المرور على العيادة الخارجية، والصيدلية، ومعمل فحوصات الدم والمتوطنة، ووحدة التطعيمات، متابعًا توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وحفظ الطعوم بسلسلة التبريد وفقًا لدرجات الحرارة المناسبة لها.

التأكد من توافر الأدوية وتاريخ صلاحيتها

وقال محمود عبد الفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية إن وكيل الوزارة قد تفقد أيضا غرفة الطوارئ، وتم التأكد من توافر الأدوية وتاريخ صلاحيتها بدولاب الطوارئ، والتأكد من عمل أسطوانة الأكسجين وجهاز النيوبليزر، كما توجه لغرفة ملفات طب الأسرة، وتم فحص بعض الملفات والتأكد من استكمالها، موجهًا بزيادة فتح الملفات المتبقية للأسر الموجودة بالمنطقة للوصول إلى المستهدف المطلوب.

الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

كما تفقد الدكتور هاني جميعة الخدمات الطبية للمواطنين بالمبادرات الرئاسية الصحية المختلفة، من دعم صحة المرأة، وصحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، متابعًا تفعيل مبادرة الألف يوم الذهبية بعد تجهيز غرفة المشورة بالمركز، مؤكدًا على أهمية التوعية والتثقيف الصحي، وعلى أهمية توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وفقًا للمعايير المعتمدة.

التأكد من توافر المستلزمات ووسائل تنظيم الأسرة

كما زار عيادات طب الأسرة، وطب الأسنان، وتنظيم الأسرة، وتم التأكد من توافر المستلزمات، ووسائل تنظيم الأسرة، وتم التأكد من الالتزام بتطبيق سياسات مكافحة العدوى بهم، كما تابع خدمات الرعاية الأولية من متابعة الحمل والأم والطفل، موجّهًا بضرورة تيسير تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، والاستماع إلى ملاحظاتهم لتحسين جودة الرعاية المقدمة.

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