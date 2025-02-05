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صحة الشرقية: تنظيم قافلة طبية شاملة بالعاشر من رمضان

قافلة طبية شاملة
قافلة طبية شاملة بالحى العاشرج

أعلنت الدكتورة هدى مصطفى ناجى مدير عام الإدارة الصحية أنه بتعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية سيتم إطلاق القافلة الطبية بمركز طبي الحي ١٠ج بالعاشر من رمضان، وذلك يومي الخميس الموافق٦/ ٢ /٢٠٢٥ والجمعه  ٧ / ٢ / ٢٠٢٥.

مديرة صحة العاشر من رمضان تتفقد الخدمات الطبية بالحي 15

وأشارت ناجى إلى أنه سيكون الكشف والعلاج مجانًا في كافة التخصصات الطبية والأمراض التى قد يعانى منها المواطنين، لافتة إلى أن التخصصات التي سيتم الكشف عليها هى النساء والولادة، بالإضافة إلى خدمات تنظيم الأسرة.

وأكدت أنه يتم الكشف على كافة أمراض الأطفال والأسنان، من حيث الخلع والعلاج لللثة والأسنان، وكذلك كافة أمراض الباطنة العامة والأنف والأذن والحنجرة،  بالاضافة إلى علاج كسور وآلام العظام فضلا عن الجراحة العامة والمتخصصة وكافة مايتعلق بأمراض القلب وكذلك أقسام الجلدية والتناسلية والعقم وأمراض العيون بجميع أشكالها ومقياس النظر وأمراض الرمد بأنواعه. 

وقالت مدير عام الإدارة، إنه ستقدم القافلة جميع خدمات الأشعة وكافة أنواع التحاليل التي ستطلب للمواطن بالقافلة، فضلا عن معالجة أمراض الروماتيزم  وكل ما يتعلق بالمسالك البولية بالإضافة إلى صرف العلاج من صيدلية القافلة. 

المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام الثدى 

وأوضحت أن القافلة تاتي تنفيذا للمبادرات الرئاسية المتعلقة  بصحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي وأيضا مبادرة الكشف على الأمراض المزمنة؛ كالاعتلال الكلوي والدهون الثلاثية.

مديرة صحة العاشر من رمضان تتفقد المركز الطبي للحي 15

استخراج قرارات علاج على نفقة الدولة بالعاشر من رمضان 

وقالت مديرة الإدارة الصحية بالعاشر: إن الكشف سيكون بالبطاقة الشخصية أو شهاده ميلاد الأطفال وسيكون مواعيد العمل بالقافلة من الساعه التاسعة صباحًا حتى الساعه الثانية عصرًا؛ حيث ستحال الحالات التيى تقرر القافلة أن لها عمليات إلى المستشفيات العامة والمركزية بالإضافة إلى استخراج قرارات نفقة الدولة لمن تستدعي حالته إلى ذلك. 

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الدكتورة هدى مصطفى ناجى مديرة عام الادارة الصحية مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية الدكتور هانى جميعة -وكيل وزارة الصحة انطلاق القافلة الطبية بالعاشر من رمضان

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