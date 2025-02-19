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معنى «كن فيكون»، تفسير الشعراوي للآية 82 من سورة يونس (فيديو)

الشيخ محمد متولي
الشيخ محمد متولي الشعراوي، فيتو

كن فيكون، أوضح الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره عن سورة يونس، معنى أمر الله «كن فيكون»، مبينا أن الحق يأتي على ألسنة الرسل.

 

سورة يونس الآية 82

قال تعالى: «وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُون».

ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. [ يونس: 82]
سورة يونس الآية 82

تفسير الشيخ الشعراوي للآية 82 من سورة يونس

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: فالمسألة التي يشاؤها سبحانه تتحقق بكلمة (كن) فيكون الشيء، وقوله سبحانه وتعالى: {إِنَّمَآ أَمْرُهُ إِذَآ أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ} [يس: 82]، و(كن فيكون) عبارة طويلة بعض الشيء عند وقوع المطلوب، ولكن لا توجد عبارة أقصر منها عند البشر.

معنى كن فيكون

وأوضح الشيخ الشعراوي: لأن الكاف والنون لهما زمن، وما يشاؤه الله سبحانه لا يحتاج منه إلى زمن، والمراد من الأمر (كن) أن الشيء يوجد قبل كلمة (كن)؛ لأن كل موجود إنما يتحقق ويبرز بإرادة الله تعالى.

وأضاف الشعراوي: ويريد الحق سبحانه هنا أن يبيِّن لنا أن الحق إنما يأتي على ألسنة الرسل، ومعجزاتهم دليل على رسالتهم؛ ليضع أنوف المجرمين في الرَّغام، وليريح العالم من إضلالهم ومن مفاسدهم.

 

الشيخ محمد متولي الشعراوي

نشأ الشيخ الشعراوي في بيئة ريفية بسيطة، إذ ولد بقرية دقادوس، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، في 15 أبريل عام 1911م، وأتم حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1923م، ودخل المعهد الثانوي الأزهري، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظى بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.

مؤلفاته 

وقد حفظ الشيخ الشعراوي علمه وكتب له البقاء لعديد الأجيال في عدة مؤلفات علمية منها: “معجزة القرآن - الأدلة المادية على وجود الله - أنت تسأل والإسلام يجيب - الإسلام والفكر المعاصر - قضايا العصر - أسئلة حرجة وأجوبة صريحة”.

وفاة إمام الدعاة

وبعد عمر مديد في رحاب الدعوة الإسلامية المستنيرة والسمحة، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، توفي الشيخ الشعراوي عن عمر يناهز السابعة والثمانين، في 22 صفر 1419هـ، الموافق 17 يونيو 1998م.

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