الأحد 16 فبراير 2025
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دين ودنيا

من خواطر الشعراوي، مظاهر أدب النبي سليمان مع رعيته (فيديو)

الشيخ محمد متولي
الشيخ محمد متولي الشعراوي، فيتو

أكد الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره عن سورة النمل، أدب نبي الله سليمان مع رعيته، موضحا مظهرا من مظاهر هذا السلوك الطيب.

 

سورة النمل الآية 27

 قال تعالى: «قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ».

سورة النمل الآية رقم 27
سورة النمل الآية 27

تفسير الشيخ الشعراوي للآية 27 من سورة النمل

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: {قَالَ سَنَنظُرُ} [النمل: 27]، والنظر محلُّه العين، لكن هل يُعرف الصدق والكذب بالعين؟ لا، فالكلمة انتقلت من النظر بالعين إلى العلم بالحجة، فهي بمعنى نعلم، ونقول: هذا الأمر فيه نظر يعني: يحتاج إلى دراسة وتمحيص، وفي الآية مظهر من مظاهر أدب سليمان عليه السلام وتلطُّفه مع رعيته، فهو السيد المطاع، ومع ذلك يقول للهدهد: {أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الكاذبين} [النمل: 27].

مظاهر أدب النبي سليمان مع رعيته

وأكمل الشيخ الشعراوي: والصِّدْق يقابله الكذب، لكن سليمان عليه السلام يأبى عليه أدب النبوة أن يتهم أحد جنوده بالكذب فقال: {أَمْ كُنتَ مِنَ الكاذبين} [النمل: 27]، يعني: حتى لو وقع منك الكذب فلست فذًَّا فيه، فكثير من الخَلْق يكذبون، أو: من الكاذبين مَيْلًا لهم وقُرْبًا منهم، مما يدلُّ على أنه بإلهاماته كنبي يعرف أنه صادق، إنما ما دام الأمر محلَّ نظر فلابد أن نتأكد، ولن أجامل جنديًا من جنودي.

 الشيخ محمد متولي الشعراوي

نشأ الشيخ الشعراوي في بيئة ريفية بسيطة، إذ ولد بقرية دقادوس، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، في 15 أبريل عام 1911م، وأتم حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1923م، ودخل المعهد الثانوي الأزهري، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظى بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.

مؤلفاته 

وقد حفظ الشيخ الشعراوي علمه وكتب له البقاء لعديد الأجيال في عدة مؤلفات علمية منها: “معجزة القرآن - الأدلة المادية على وجود الله - أنت تسأل والإسلام يجيب - الإسلام والفكر المعاصر - قضايا العصر - أسئلة حرجة وأجوبة صريحة”.

وفاة إمام الدعاة

وبعد عمر مديد في رحاب الدعوة الإسلامية المستنيرة والسمحة، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، توفي الشيخ الشعراوي عن عمر يناهز السابعة والثمانين، في 22 صفر 1419هـ، الموافق 17 يونيو 1998م.

 

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